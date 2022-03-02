DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Bundesbank’tan 'rekor enflasyon' uyarısı
Fiorentina - Juventus maçı şifresiz nasıl izlenir? CANLI
Liverpool - Norwich maçını canlı izle! Canlı
10 dakikaya çıkıyor; TikTok Youtube'a rakip mi oluyor?
ABD: Yatlarınıza, lüks apartmanlarınıza, özel jetlerinize el koyacağız
Rusya: 498 Rus askeri öldü
Müzakereler yarın Belarus sınırında
İngiliz kulübü Everton’dan Rusya kararı
Çin: Rusya'ya yaptırımlara katılmayacağız
Bosna Hersek’te 'Ukrayna' tartışması
FED'den faiz, enflasyon ve 'savaş' açıklaması
Anna Karenina çekimleri durduruldu mu ? Netflix Anna Karenina çekimlerini durdu mu?
Brent Petrol'ün fiyatı ne oldu ? Yeniden akaryakıta zam gelir mi?
Borsa günü yükselişle tamamladı
Josed De Souza sakatlandı mı ? I Josef De Souza ne zaman dönecek?

TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Çin: Rusya'ya yaptırımlara katılmayacağız

Çin: Rusya'ya yaptırımlara katılmayacağız

Çin, ABD ve Batı'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rusya'ya uyguladığı mali yaptırımlara katılmayacak.

1 Saat Önce
2022-03-02 19:31:58
Çin: Rusya'ya yaptırımlara katılmayacağız

Bankacılık ve Sigortacılık Düzenleme Kurumu Başkanı Guo Şuçing, düzenlediği basın toplantısında, Çin'in yaptırımlara karşı olduğunu belirterek, "Yaptırımlara katılmayacağız ve ilgili taraflarla normal ekonomik, ticari ve mali ilişkilerimizi sürdüreceğiz." dedi.

Yaptırımları onaylamadıklarını, özellikle tek taraflı ilan edilenlere karşı olduklarını vurgulayan Guo, bu türden yaptırımların yasal zeminin olmamasının yanı sıra olumlu etki yaratmadığını belirtti.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından ABD, İngiltere, Kanada, AB ve diğer Batı müttefikleri, Moskova yönetimini hedef alan ticari ve finansal yaptırımlar uygulama kararı almıştı.

Yaptırımlar kapsamında en büyük bankalarının varlıklarına tedbir getirilen Rusya, bankalar arası uluslararası para transferlerinin yapıldığı SWIFT sisteminden çıkarılmıştı.

Öte yandan çok sayıda Batılı ülke Rusya Merkez Bankasının rezerv ve varlıklarının yönetimiyle ilgili işlemleri durdurmuş, Moskova yönetiminin rezervlerin büyük bölümüne erişimi kesilmişti.

Rus petrol ve doğal gazının önemli alıcısı konumundaki Çin, Ukrayna'daki savaş ile ilgili "işgal", "saldırı" sözcükleri ile kınama anlamına gelecek ifadelerini kullanmaktan kaçınıyor.

İki ülke arasında 2021 yılının sonunda 146,9 milyar dolara ulaşan ticaret hacminin yaklaşık üçte ikisini Çin'in Rusya'dan doğal gaz ve petrol ithalatı oluşturuyor.

Rus Merkez Bankasının rezervlerinin yüzde 13,8'i Çin'de bulunuyor. AA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş