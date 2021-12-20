Çin Merkez Bankası kredi referans faiz oranını 5 baz puan indirdi

Çin Merkez Bankası (PBoC), bir yıllık kredi referans faiz oranını 5 baz puan indirerek %3,85'ten %3,80'e düşürdü ve beş yıllık faiz oranı değişmeden %4,65'te kaldı.

Çin Merkez Bankası'nın (PBoC), kredi referans faiz oranını 5 baz puan indirme hamlesi, Covid-19 varyantının yayılmasıyla ilgili yenilenen ekonomik risklerin ve ekonominin ülkenin emlak piyasasındaki gerileme kaynaklı nedeniyle karşı karşıya olduğu olumsuz etkenlerin ardından geldi.

Faiz indirimi, merkez bankasının ayın başlarında, çoğu bankanın zorunlu karşılık oranlarını 0,5 puan azaltacağını ve 1,2 trilyon yuan (188 milyar $) likidite serbest bırakacağını söylediği ayın başlarında yapılan duyuruların ardından geldi.

Çin Başbakanı Li Keqiang, Çin'in Zorunlu Karşılık Oranı'nı (RRR) düşürmek de dahil olmak üzere çeşitli para politikası araçlarına yer olduğunu söylemişti.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ülkenin tahvil piyasasını sarsan emlak geliştiricileri arasındaki likidite sıkışıklığının ortasında 2022'de ekonomiyi istikrara kavuşturma sözü verdi.

Kaynak: fxstreet.com.tr

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