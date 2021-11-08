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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Çin'in ihracatı 300 milyar doları aştı

Çin'in ihracatı 300 milyar doları aştı

Çin, ekim ayında 300 milyar doları aşkın ihracat yaptı.

18 Dakika Önce
2021-11-08 07:19:15
Çin'in ihracatı 300 milyar doları aştı

Çin Gümrükler Genel İdaresi, ekimde ihracatın yıllık yüzde 27,1, ithalatın ise yüzde 20,6 arttığını bildirdi.

İhracat gelirleri, aylık 300,2 milyar dolara, ithalat ise 215,7 milyar dolara ulaştı.

Eylülde 66,8 milyar dolar kaydedilen dış ticaret fazlası ise ekimde 84,5 milyar dolara çıktı.

Çin'in en büyük ticaret ortağı konumundaki ABD ile dış ticaret fazlası geçen aya göre azaldı. Eylülde 42 milyar dolara ulaşan dış ticaret fazlası, ekimde 40,7 milyar dolar oldu.

Çin, ekimde Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 29,5 milyar dolar dış ticaret fazlası verdi.

Çin ekonomisi, ocak-martta yıllık yüzde 18,3, ikinci çeyrekte yüzde 7,9, üçüncü çeyrekte ise yüzde 4,9 büyümüştü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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