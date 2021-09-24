DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Rusya, Almanya seçimleri öncesinde siber saldırılarıyla suçlandı
Hal'de son durum ve fiyat tablosu!
Bakan Kasapoğlu, milli okçuları tebrik etti
Yeni deniz taksiler suya indirildi
Evergrande; ABD'li yatırımcılara ödeme yapılmadı
Mahkemeler emlak davalarıyla dolacak
Abbas’tan İsrail'e: İşgale son vermesi için bir yıl veriyoruz
“Tostumu yedim tazminatımı bekliyorum”
Alman genel seçimleri, koalisyon seçeneği ve Alman ekonomisi
Ankara Valiliği: O öğretmen görevden uzaklaştırıldı
IMF: Fosil yakıt sübvansiyonları 6 trilyon doları buldu
Edirne'nin 8 köyünde 'mavi dil' karantinası
“Fransa'da mide bulandırıcı bir gün”
MSB: 3 PKK/YPG'li etkisiz hale getirildi
Araçtaki çizikleri giderme yöntemi

TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Çin, dev emlak şirketi Evergrande'in hesaplarını inceliyor

Çin, dev emlak şirketi Evergrande'in hesaplarını inceliyor

Çin İskan Bakanlığı yetkilileri borç krizindeki emlak devi Evergrande Group’un banka hesaplarındaki kaynakların kreditörlere ödenmek yerine konut projelerinin tamamlanmasında kullanılması için hesapları incelemeye aldı

3 Saat Önce
2021-09-24 19:05:57
Çin, dev emlak şirketi Evergrande'in hesaplarını inceliyor

Çin İskan Bakanlığı borç krizindeki gayrimenkul devi Evergrande'in hesaplarını inceliyor.

Konuya yakın kaynakların Bloomberg'e verdiği bilgiye göre Bakanlık yetkilileri geçen ay verdiği talimatla Evergrande'in emlak projeleri için ayrılan fonları emanet hesaplara alınıp denetlemek için harekete geçti.

Denetleme kapsamında Evergrande'in söz konusu hesaplardaki kaynaklarını projeleri tamamlamada kullanması sağlanacak.

Evergrande ve bakanlık konu hakkında açıklama yapmadı.

Hesaplardaki kaynakların öncelikli olarak proje teslimatını sağlamak için kullanılacağı, tedarikçilerin ödemeleri gibi çeşitli ödemeler için devlet onayı gerekeceği belirtildi. Bazı şehirlerdeki yerel ofislerin şimdiden alınan önlemleri uyguladığı ifade edildi.

Atılan bu adımlar, Evergrande krizinde Pekin hükümetinin önceliğinin konut sahipleri olduğunu gösteriyor. Çinli gayrimenkul devinin 300 milyar dolar borcu olduğu biliniyor.

Şirket dünkü dolar cinsi tahvil ödemesine ilişkin açıklama yapmadı. Üç tahvil yatırımcısına göre şirket herhangi bir ödeme yapmadı.

BloombergHT

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
CANLI YAYIN