'Çin’den sonra en çok büyüyen pazar Türkiye'

Motor yağı üreticisi Castrol, 2021’nin ilk yarısında Türkiye’de çok dereceli motor yağı pazar payını yüzde 31’e çıkararak, bu dönemde Çin’den sonra en çok Türkiye'de büyüdüğünü açıkladı.

Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Direktörü Ayhan Köksal, "2020 yılında Castrol dünyasında hacimsel büyüme elde eden tek ülke olduk. Çift dereceli motor yağlarında pazar payımızı ilk 6 ayda yüzde 3'ün üzerinde büyüterek yüzde 31'e taşıdık. Türkiye, Çin‘den sonra en çok büyüyen ikinci pazar. Ayrıca dünyadaki en büyük beşinci pazarız" dedi. Castrol'ün Avrupa'daki sekiz üretim tesisinden biri olan Gemlik'teki fabrikadan 24 ülkeye ihracat yaptıklarını kaydeden Köksal, "Gelecek beş yılda Gemlik fabrikamızı 30 milyon dolarlık yatırımla büyüteceğiz" dedi

Madeni yağ markası Castrol'ün Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Direktörü Ayhan Köksal sektörde ve Castrol dünyasında pandemi sonrası dönemi değerlendirdi.

Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre 2021'i değerlendiren Köksal, sektörle ilgili bilgi verdi.

Otomotiv sektörünün potansiyeline paralel olarak madeni yağ sektörünün de büyüdüğünü belirten Köksal, “Küresel ölçekte madeni yağ pazarındaki büyümeyi endüstriyel gelişim de destekliyor. Türkiye'de ekonominin lokomotiflerinden otomotiv sektörü dünyadaki tüm olumsuz gelişmelere rağmen büyümeye devam ediyor. Madeni yağ sektörü bu büyümeden doğru orantılı etkileniyor. Sektör Türkiye'de son iki-üç senede yüzde 6-7 oranında, geçen yıl ise pandemiye rağmen yüzde 9 büyüme gösterdi. Bu yılın ilk 6 ayında pazarın yüzde 30'un üzerinde büyüdüğünü görüyoruz. Yılın kalan bölümünde büyümenin biraz daha dengeleneceğini ve sektörün 2021'i de büyüme ile kapatacağını öngörüyoruz” dedi.

'HACİMSEL BÜYÜME ELDE EDEN TEK ÜLKE TÜRKİYE'

Ayhan Köksal, pandeminin dünyadaki her ülke gibi Türkiye'yi de etkilediğini vurgulayarak, 2020 ve 2021'de Castrol'ün performansı hakkında açıklamalarda bulundu.

Köksal, "Pandemiden çok şey öğrendik. 2020 yılında Castrol dünyasında hacimsel büyüme elde eden tek ülke olduk. Çift dereceli motor yağlarında pazar payımızı ilk 6 ayda yüzde 3'ün üzerinde büyüterek yüzde 31'e taşıdık. Bu büyüme ile Castrol'ün dünyada performansıyla öne çıkan ülkelerinden biri durumundayız. Türkiye, Çin‘den sonra en çok büyüyen ikinci pazar. Ayrıca dünyadaki en büyük beşinci pazarız" bilgisini paylaştı.

GEMLİK'E 30 MİLYON DOLAR YATIRIM

Castrol'ün Avrupa'daki 8 üretim tesisinden biri olan Gemlik fabrikasında yılda yaklaşık 90 milyon litre madeni yağ ürettiklerini ifade eden Köksal, "Castrol'ün dünyadaki inovasyon ve fikir üretim merkezlerinden biriyiz. Gemlik, Avrupa tesisleri arasında hem lokasyon hem kapasite artırımı uygunluğu hem de üretim maliyetlerimizin rekabetçi olması sebebi ile yatırımları artırmaya karar verdiğimiz bir tesis. Gelecek 5 yıl içinde fabrikaya toplam 30 milyon dolar yatırım yapmayı planlıyoruz. Bunun 10 milyon dolarlık bölümünü 2021 ve 2022 yılı içerisinde tamamlıyoruz. Bu sayede artan ihracatımızı daha da ileriye taşıyarak Gemlik tesisimizi büyüteceğiz. Bu sene ihracat yaptığımız ülkelerin arasına İspanya, Katar, Afganistan ve Litvanya'yı da ilave ederek toplam 24 ülkeye ihracat yapmaya başladık. Türkiye, Castrol dünyasında üretim, ihracat ve insan kaynağı alanlarında Çin'den sonra en stratejik ikinci pazar konumunda" diye konuştu.

'BAKIM MARKASINA DÖNÜŞMEK İSTİYORUZ'

Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Direktörü Köksal, Castrol'ün gelecek vizyonundan da bahsetti.

İçten yanmalı motorların pazarının 2040'a kadar büyümeye devam edeceğini vurgulayan Köksal, bu büyümenin özellikle endüstriyel ve ağır vasıtalar nedeniyle olacağını belirtti.

Köksal, "BP Enerji Görünümü Raporu'na göre 2050 yılında tüm dünyada satılan araçların yüzde 80-85'i elektrikli araçlardan oluşacak. Yine aynı raporda içten yanmalı motorlara sahip araç sayısının 2040 yılına kadar artmaya devam edeceği de öngörülüyor. Elektrikli araçların artması, e-sıvılara olan ihtiyacı artıracak. Bunun sonucunda da soğutma sıvıları hacim olarak artışa geçecek. Bu gelişmeler ışığında ilerleyerek dijital mobilite çözümleriyle Castrol markasını bir sıvı markasının ötesinde bir bakım markasına dönüştürmek istiyoruz" dedi.

Habertürk

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.