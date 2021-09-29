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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Çin'den Rusya'ya elektrik talebi

Çin'den Rusya'ya elektrik talebi

Rusya'nın en büyük elektrik üretim ve dağıtım şirketi Inter RAO, daha fazla elektrik almak isteyen Çin'in şirkete başvurduğunu bildirdi.

2 Saat Önce
2021-09-29 16:15:58
Çin'den Rusya'ya elektrik talebi

Rusya'da elektrik ihracatı yetkisine sahip tek şirket Inter RAO'nun yetkilisi tarafından yapılan basın açıklamasında, Çin'in şirkete elektrik arzını artırması için başvurduğu belirtildi.

Şirketin söz konusu başvuruyu değerlendirdiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Şu anda arzda önemli bir artışın teknik olasılığına ilişkin istişareleri tamamlıyoruz. Çin'e arzdaki bir artışın Rusya'nın uzak doğusundaki sanayiler için elektrik fiyatında düşüşe yol açtığına dikkati çekiyoruz." ifadelerine yer verildi.

Çin'de özellikle kömür arzındaki sıkıntılar nedeniyle çok sayıda bölgede yaşanan elektrik kesintileri, ülkede yaşamı olumsuz etkiliyor.

Rusya'nın geçen yıl Çin'e elektrik ihracatı 2019'a kıyasla yüzde 1,3 azalarak 3 milyar kilovatsaat seviyesine gerilemişti.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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