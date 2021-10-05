Çin'de Evergrande'den sonra bir kriz daha

Çin'de gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin borç krizi büyüyor. Evergrande ile ilgili sorunlar çözülmeden şimdi de bir başka şirket Fantasia ödemelerini gerçekleştiremedi.

Çinli emlak geliştirme şirketi Fantasia Holdings Group Co. dolar cinsi tahvili için ödeme gününü kaçırdı.

Bu durum, gayrimenkul devi China Evergrande Group'un zor duruma düştüğü bir ortamda, ülkenin ağır borç yükü altındaki emlak firmalarına ilişkin zorlukların daha da artmasına yol açtı.

Fantasia, Pazartesi günü geç saatlerde yaptığı açıklamada, Pazartesi günü vadesi dolan 205,7 milyon dolar tutarında tahvilin geri ödemesini gerçekleştirmediğini kaydetti. Fantasia'nın Aralık vadeli diğer bir tahvili, şirketin kısa vadede dahi borç ödeme kapasitesine ilişkin endişelerin artması ile birlikte, Pazartesi günü erken saatlerde yaklaşık 30 sent değer kaybetti.

Açıklamada, Şenzen merkezli firmanın yönetimi ve yönetim kurulunun, “atlanan ödemenin Grup'un finansal durumu ve nakit pozisyonu üzerindeki potansiyel etkisini değerlendireceği” kaydedildi.

Çin'in 'yeni krizinde' not şoku

Fitch Ratings, Çinli emlak geliştirme şirketi Fantasia Holdings Group'un kredi notunu pazartesi günü CCC- seviyesine indirdikten sonra salı günü şirketin notunu ‘Sınırlı Temerrüt' seviyesine düşürdü. Sınırlı Temerrüt seviyesi şirketin finansal taahhütlerinden bir ya da daha fazlasını yerine getirememesini fakat diğer finansal yükümlülüklerini karşılayabilmesini ifade ediyor.

Sınırlı Temerrüt, Fitch'in değerlendirme cetvelinde şirketin birçok finansal yükümlülüğünü yerine getiremediği ‘Temerrüt' notundan bir basamak yukarıda bulunuyor.

S&P Global Ratings, yaklaşan itfalarla birlikte şirketin önümüzdeki birkaç haftalık dönemde güçlü bir ödeme planı uygulayamayabileceğine ilişkin risklerin artmasını işaret ederek, 29 Eylül'de şirketin kredi notunu B'den CCC'ye indirmişti. Moody's Investors Service de şirketin notunu bir basamak indirerek B3 seviyesine düşürmüştü.

Fantasia ödemelerini gerçekleştiremedi

Fantasia geçen hafta, 100 milyon dolar tutarında özel tahsisli tahvilinin ana para ve faiz ödemesini gerçekleştirdiğini açıklayarak, fonların transferinin yapılmadığı yolundaki bir haberi yalanlamıştı.

Fantasia, dolar cinsi tahvili için ödeme gününü kaçırdı. Bu durum, gayrimenkul devi China Evergrande Group'un zor duruma düştüğü bir ortamda, ülkenin ağır borç yükü altındaki emlak firmalarına ilişkin zorlukların daha da artmasına yol açtı.

Fantasia, Pazartesi günü geç saatlerde yaptığı açıklamada, Pazartesi günü vadesi dolan 205,7 milyon dolar tutarında tahvilin geri ödemesini gerçekleştirmediğini kaydetti. Fantasia'nın Aralık vadeli diğer bir tahvili, şirketin kısa vadede dahi borç ödeme kapasitesine ilişkin endişelerin artması ile birlikte, Pazartesi günü erken saatlerde yaklaşık 30 sent değer kaybetti.

Açıklamada, Şenzen merkezli firmanın yönetimi ve yönetim kurulunun, “atlanan ödemenin Grup'un finansal durumu ve nakit pozisyonu üzerindeki potansiyel etkisini değerlendireceği” kaydedildi.

Evergrande'nin yayılım riski artıyor

Çin'in emlak sektöründeki stres işaretleri, düşük notlu emlak geliştirme şirketlerinin son 10 yılın en yüksek seviyelerine tırmanan tahvil faizleri ile karşı karşıya kalmaları ile birlikte yayılıyor.

Dünyanın en borçlu emlak geliştirme şirketi Evergrande, ülkenin en büyük yeniden yapılandırmalarından biri olmaya doğru ilerliyor ve bu durum krizin piyasaların geneline yayılma endişelerini artırıyor.

Çin'de hükümet kaldıraç konusundaki sıkı kurallarına devam ederken, konut piyasasını soğutmaya yönelik tedbirler satışların azalmasına yol açıyor. Son günlerde diğer emlak şirketlerinde de zorlukların olduğuna ilişkin işaretler geliyor.

Sinic Holdings Group Co., iki lokal faiz ödemesini kaçırmasının ardından, borçlarının bazılarının geri ödemesi talebi ile karşılaştı.

BloombergHT

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.