Çin, akaryakıt rezervlerini satacak

Daha önce stratejik rezervlerinden petrol satışı gerçekleştiren Çin, arz darboğazını çözümlemek için akaryakıt rezervlerinden de satış gerçekleştirecek.

Ekonomik büyümesini tehdit eden enerji kriziyle mücadele eden Çin, arz darboğazını aşabilmek için devlet rezervlerinden benzin ve motorin satışına hazırlanıyor.

Ulusal Gıda ve Stratejik Rezervler İdaresi yıllık rotasyonun bir parçası olarak rezervlerin piyasaya sunulacağını açıkladı. Kurum açıklamasında arzı ve fiyatları dengelemek adına arz darboğazını azaltmak ve market kaynaklarını artırmak için motorin ve benzin rezervlerinin piyasaya sunulacağını belirtti.

Kurum, söz konusu rezervlerden ne kadar satış yapılacağı ve satışların takvimi konusunda bilgi vermedi. Çin'de bazı bölgelerde İngiltere'de olduğu gibi akaryakıt istasyonlarında kuyruklar görülmüş, bazı bölgelerde ise motorin alımına limit getirilmişti.

Petrol rezervlerinde satışlar Eylül sonunda başlamıştı

Çin, tarihi bir adım atarak, ülkenin önde gelen petrol rafinerileri PetroChina Co. Ltd.'nin bir birimi ve Hengli Petrochemical Co. Ltd.'nin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ilk kez Eylül ayının sonunda stratejik petrol rezervlerinden satış yapmıştı.

Bloomberg'in PetroChina yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Forties ve Qatar Marine ham petrolü PetroChina Dalian'a varil başına 65 dolardan satılmıştı. Yetkililer ayrıca Oman ve Upper Zakum petrollerinin, Hengli'ye sırasıyla 65 dolar ve 70,50 dolardan satıldığını kaydetmişti.

BloombergHT

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.