Chobani halka arz için başvuruyu yaptı
Türk yatırımcı Hamdi Ulukaya’nın kurucusu olduğu yoğurt üreticisi Chobani Inc. ABD’de halka arz olmak için ABD sermaye piyasaları düzenleyicisi SEC’e başvuru yaptı.
2021-11-18 13:02:17
Türk yatırımcı Hamdi Ulukaya'nın kurucusu olduğu yoğurt üreticisi Chobani Inc. ABD'de halka arz için başvuruda bulundu.
16 yıllık şirket ABD'nin SPK'sı SEC'e yaptığı başvuruda 100 milyon dolarlık hisse satışı hedeflediğini bildirdi.
Şirketin Kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı Hamdi Ulukaya başvuru dosyasında yer alan açıklamasında “Hala genç, enerjik ve girişimci bir şirketiz” dedi.
1994 yılında Türkiye'den ABD'ye giden Ulukaya, 2005'te Chobani Yoğurt'u kurdu. Chobani'nin satışlarının %95'i Kuzey Amerika'da gerçekleşiyor.
Başvuruda şirketin finansalları hakkında bilgiler de yer aldı. 26 Eylül'de biten dokuz aylık dönemde Chobani'nin zararı hafif artışla 24 milyon dolara çıkarken satışları 1,06 milyar dolar olarak gerçekleşti.
SEC'e sunulan izahnamede risk faktörleri arasında arz zinciri sıkıntıları, işgücü açığı ve pandemiye ilişkin artan maliyetler sıralandı.
Halka arz sürecini Goldman Sachs ve Bank of America yönetecek. Chobani, hisselerini CHO kodu ile Nasdaq Global Select Market'te halka arz etmeyi planlıyor.
Kaynak: borsagundem.com
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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