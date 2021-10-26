China Telecom'da Çin-ABD çekişmesi

'Çin'in en büyük telekomünikasyon şirketi olan China Telecom, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 20 yıldır telekomünikasyon hizmetleri sağlama yetkisine sahip...'

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Federal İletişim Komisyonu (FCC), China Telecom'un ABD'li yan kuruluşunun faaliyet gösterme yetkisini ulusal güvenlik endişelerini öne sürerek iptal etti.

FCC, China Telecom'un "Çin hükümetinin istismarına, etkisine ve kontrolüne tabi olduğunu ve bağımsız yargı denetimine tabi yeterli yasal prosedürler olmaksızın Çin hükümetinin taleplerine uymak zorunda kalma olasılığının yüksek olduğunu" tespit etti.

Tera Yatırım Başekonomiste Enver Erkan konuya dair analizinde şu değerlendirmelerde bulundu:

FCC, "China Telecom Americas'ın Çin hükümeti tarafından sahiplenilmesi ve kontrolünün, şirkete ve Çin hükümetine ABD iletişimine erişme, depolama, kesintiye uğratma ve/veya yanlış yönlendirme fırsatları sağlayarak önemli ulusal güvenlik ve kanun uygulama risklerini artırdığını” da ekledi.

Çin'in en büyük telekomünikasyon şirketi olan China Telecom, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaklaşık 20 yıldır telekomünikasyon hizmetleri sağlama yetkisine sahip. China Telecom Americas, 60 gün içinde hizmetleri sonlandırmak durumunda. Mayıs 2019'da FCC, Çin hükümetinin ABD hükümetine karşı casusluk yapmak için onayı kullanabileceği risklerini öne sürerek, devlete ait başka bir Çinli telekomünikasyon şirketi China Mobile'ı ABD hizmetleri sağlama hakkını iptal etmişti. Mart ayında FCC, China Unicom Americas, Pacific Networks ve tamamına sahip olduğu yan kuruluşu ComNet'in ABD telekomünikasyon hizmetleri sağlama yetkisini iptal etme çabalarına başlamıştı.

Çin ve ABD çekişmesinin çözümüne yardımcı olmayacak ve yeni boyut ekleyecek bir gelişme. Ticaret, teknoloji transferi, fikri mülkiyet, siber güvenlik, ulusal güvenlik gibi konular çözümden uzak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.