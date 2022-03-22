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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Cezayir ile Çin arasında 7 milyar dolarlık gübre (fosfat) anlaşması

Cezayir ile Çin arasında 7 milyar dolarlık gübre (fosfat) anlaşması

Cezayir ile Çin, Çinli şirketlerin Cezayir'den fosfat çıkarması için 7 milyar dolarlık bir anlaşmaya vardı.

2 Saat Önce
2022-03-22 23:58:50
Cezayir ile Çin arasında 7 milyar dolarlık gübre (fosfat) anlaşması

Cezayir milli petrol şirketi Sonatrach'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çin'den iki şirket ile ülkenin doğusundaki Tibessa bölgesinde fosfat çıkarmak konusunda anlaşma sağlandı.

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Açıklamada, yatırımın 7 milyar dolarlık bir bütçeye sahip olduğu belirtilirken, çıkarılan fosfattan gübre üretileceği kaydedildi.

Projeyle 12 bin kişiye istihdam sağlanacak

Cezayir'de projeyle birlikte 12 bin kişiye istihdam sağlanacağı, bunlardan 6 bin kişiye kalıcı iş imkanı olacağı bilgisine yer verilen açıklamada, 24 bin kişiye de dolaylı istihdam oluşturulacağı vurgulandı.

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Cezayir milli petrol şirketi Sonatrach Genel Müdürü Tevfik Hakkar, anlaşmanın imza töreninde, söz konusu projeyle Cezayir'in dünyanın en büyük gübre üreticilerinden biri haline geleceğine dikkati çekti.

2018 yılında 6 milyar dolarlık anlaşma imzalanmıştı

Cezayir ve Çin arasında, 2018 yılında fosfat üretimi konusunda 6 milyar dolarlık bir anlaşma imzalanmıştı.

Cezayir Dışişleri Bakanı Ramtan Lamamra, 19 Mart - 21 Mart tarihleri arasında Çin'e resmi ziyarette bulunmuştu. AA .

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