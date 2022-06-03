Çad’da acil durum ilan edildi

Birleşmiş Milletler verilerine göre dünyanın en az gelişmiş üçüncü ülkesi konumundaki Orta Afrika ülkesi Çad, Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya başlattığı savaş sonucu gıda arzında yaşan dengesizlikler nedeniyle acil durum ilan etti.

İktidardaki Askeri Konsey Başkanı Muhammed İdris Debi İtno imzasını taşıyan kararnamede, gıda yardımı da dahil insani yardım sağlanmazsa bunun artan nüfus için oluşturacağı tehlikeden bahsedildi.

Çad hükümeti, acil durum ilan edildiğini belirterek, tüm ulusal aktörler ve uluslararası ortaklara yardım çağrısı yaptı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın üzerinden 100 gün geçerken, küresel buğday ihracatında yüzde 30 paya sahip olan her iki ülkeden sevkiyat yapılamaması krize neden oldu.

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı, Ukrayna'da limanların açılmaması halinde "kıtlık ve zorunlu kitlesel göç" yaşanabileceği uyarısı yaptı.

Savaş nedeniyle Ukrayna limanlarında 70'in üzerinde gemi ve içinde ihraç edilmeyi bekleyen 20 milyon tonun üzerindeki tahılın ihracatı yapılamadı. Rusya'ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle Rus tahıllarının da sevkiyatı gerçekleşemiyor.

Özellikle buğday ihtiyacının yarıdan fazlasını bu iki ülkeden karşılayan Afrika ülkelerinde kıtlık yaşanmasından korkuluyor.

BM, geçen seneki raporlarında nüfusunun üçte birinden fazlasını oluşturan 5,5 milyon Çadlının acil insani yardıma ihtiyaç duyduğunu bildirmişti. AA .