Bundan 5 yıl kadar önce Bitcoin (BTC) 750, Ethereum (ETH) ise sadece 9.65 dolardan işlem görüyordu. Bu süreçte Bitcoin’in yaklaşık %7500 büyüme yaptığını görüyoruz. Ethereum (ETH) ise bu süre zarfında yatırımcısına %43122 kazanç sağlamış.

Kripto para birimleri günümüzde iyiden iyiye hayatın birer parçası olma noktasına geliyorlar. Durum bu olunca da insanlar artık bu yeni yatırım aracıyla daha içli dışlı durumda.

Bu yüzden de kripto paraların yıllar önceki seviyeleri ve şimdiki seviyeleri merak edilebiliyor.

Peki bundan 5 yıl önce Bitcoin ve Ethereum kaç dolardı? Gelin bu konuya birlikte göz atalım.

Bitcoin ve Ethereum'un 5 Yıldaki İnanılmaz Büyümesi

Verilere göre bundan 5 yıl kadar önce Bitcoin (BTC) 750, Ethereum (ETH) ise sadece 9.65 dolardan işlem görüyordu. Bu süreçte kripto para lideri Bitcoin'in yaklaşık %7500 büyüme yaptığını görüyoruz. Ethereum (ETH) ise bu süre zarfında yatırımcısına %43122 kazanç sağlayarak inanılmaz bir değer kazandırmış durumda. Verilere göre bundan 5 yıl kadar önce Bitcoin (BTC) 750, Ethereum (ETH) ise sadece 9.65 dolardan işlem görüyordu. Bu süreçte kripto para lideri Bitcoin'in yaklaşık %7500 büyüme yaptığını görüyoruz. Ethereum (ETH) ise bu süre zarfında yatırımcısına %43122 kazanç sağlayarak inanılmaz bir değer kazandırmış durumda. Üstelik bu verilerin piyasalardaki düşüşlerin yaşandığı bu günlere göre hesaplandığını belirtmek gerek.

Kripto paralar 5 yılda inanılmaz bir değer kazanırken sayıları da bir o kadar hızlı bir şekilde artmakta. Öncesinde sayısı birkaç yüzden ibaret olan kripto paralar artık binlerce sayıya ulaşmış durumda. Üstelik bu sayı sektöre yeni şirketlerin atılmasıyla her geçen gün ivmeli bir şekilde artıyor. Bunula birlikte gelecek için büyük bir paya sahip olacakları da artık kesinleşmiş durumda.

BTC ve ETH Neden Düştü?

Öte yandan önde gelen kripto paralar Bitcoin ve Ethereum, son 3 günde ciddi kayıplar yaşadı. Bitcoin fiyatı, geçtiğimiz gün 59.400 Dolar seviyelerine kadar geriledi. Düşüş bugün de sürerek 57.4144 dolar seviyelerine kadar indi.

Piyasa değerine göre ikinci en büyük kripto para olan Ethereum ise önceki gün %11.3 oranında gerileyerek 4.202 dolar fiyatına kadar düştü. Ethereum'daki düşüş bugün de sürerek, 4.165 dolar seviyelerine kadar geriledi.

Geçtiğimiz gün yaşanan piyasa düşüşünün arkasındaki kesin itici güç tartışmaya açık olsa da; en son fiyat hareketine atfedilebilecek birkaç düşüş eğilimi var.

ABD Başkanı Joe Biden, Pazartesi günü, içinde tartışmalı kripto vergi hükümlerini de içeren 1.2 trilyon Dolarlık “Altyapı Yatırım ve İş Yasasını” onayladı.

Dünyanın öte diğer noktasında ise, Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu (NDRC) Salı günü, hükümetin ülkedeki kripto para madenciliği faaliyetlerini ortadan kaldırma çabalarını desteklediğini duyurdu. Konu ile ilgili uygulanan adli cezaların da önemli ölçüde artırılacağı belirtildi. Bu olumsuz haber dalgası da geçen hafta yükselen iyimserliği söndürmüş gibi görünüyor..

Kaynak: habercoin.com, ajanslar

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.