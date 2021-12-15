Bu popüler altcoin yüzde 375 arttı! İşte son 24 saatte en çok yükselen kripto paralar...

Kripto paralar stabil hareketine devam ederken bu altcoin'ler artışa geçti. İşte son 24 saatte en çok yükselenler.

Kripto para piyasası uzun bir süredir kötü bir performans gösteriyor. Öyle ki Lider kripto para birimi Bitcoin'de ve altcoin'lerde son bir ayda büyük değer kayıpları yaşandı. Ancak bazı altcoin'ler bu durumdan etkilenmeden büyük artışlar yaşadı. İşte son 24 saatte en çok artış yaşayan kripto para birimleri;

Bitcoin Cash ABC (BCHA)

Kripto para piyasasındaki durum göz önüne alındığında son 24 saatte en çok artış yaşayan kripto para birimi %375'lik bir artışla Bitcoin Cash (ABC) (BCHA) oldu.

Piyasa değeri bakımından 69. sırada yer alan altcoin, gün içerisinde kaydedilen en düşüş seviye olan 24 dolar bandından 116 dolar seviyesine kadar mega bir artış yaşadı.

Öte yandan Bitcoin Cahs ABC'deki artış hala devam ederken, içeriğin kaleme alındığı an itibarıyla CoinGecko'dan alınan verilere göre 115 dolar seviyesinden alım satım işlemi görmeye devam ediyor.

Decentralized Social (DESO)

En çok artış yaşayan kripto para birimleri listesinde ikinci sırada Decentralized Social (DESO) yer alıyor. Öyle ki popüler kripto para birimi son 24 saatte %22'nin üzerinde bir artışa imza atarak 123 dolar seviyesinden 166 dolar seviyesine kadar yükselmeyi başardı.

Decentralized Social (DESO), gizliliğinizi korurken ortak çıkarlar etrafında keşif, bağlantı ve işbirliği sağlayan bir araçtır. DESO, kullanıcılara sosyal etkileşimleri üzerinde tam kontrol vererek, aracılar yerine insanların sorumlu olduğu bir sistem kurmuştur. Bu yeni paradigmada, hangi içeriğin dağıtılacağına ve nasıl kullanılacağına kullanıcılar karar veriyor.

İçeriğin kaleme alındığı an itibarıyla kripto para birimi DESO, CoinGecko'dan alınan verilere göre son 24 saatte %22'lik bir artışla 156 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Avalanche (AVAX)

Piyasa değeri bakımından en büyük 11. kripto para birimi olan Avalanche (AVAX), yönünü yukarıya çevirdi ve hızlı bir artış başlattı. AVAX fiyatında yaşanan bu artış popüler altcoin'i son 24 saatte en çok artış yaşayan 3. kripto para birimi yaptı.

Öyle ki popüler altcoin son 24 saatte %19'luk bir artış yaşadı ve şu anda artışını sürdürmeye devam ediyor.

Avalanche, geçtiğimiz günlerde piyasada yaşanan düşüşle birlikte 77 dolar seviyelerine kadar geriledi. Bu sert düşüşün ardından geçtiğimiz gün yönünü yukarıya çevirdi ve 92 dolar seviyelerine kadar yükseldi.

İçeriğin kaleme alındığı an itibarıyla AVAX, son 24 saatte %18.6'lık bir artışla 91.30 dolar seviyelerinde alım satım işlemi görüyor

Radix (XRD)

En çok artış yaşayan kripto para birimleri listemizin son sırasında ise Radix (XRD) yer alıyor. Öyle ki Radix son 24 saatte %17'nin üzerinde bir artışa imza attı.

Radix Token (XRD) XRD, Radix Public Network için yerel bir token'dır. Radix (XRD) token'i, Radix'teki işlem ücretlerini ödemek için kullanılan sabit bir tedarik token'idir. Radix'teki tüm işlem ücretleri yanar, bu da token yakma sıklığı ile Ağ kullanım sıklığı arasında doğrudan bir ilişki oluşturur.

Piyasa değeri bakımından en büyük kripto para birimleri listesinde 60. sırada yer alan Radix, içeriğin kaleme alındığı an itibarıyla CoinGecko verilerine göre son 24 saatte %16.5'lik bir artışla 0.2676 dolar bandında işlem görüyor.

Kaynak: coin-turk.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.