Bu haftanın en iyi 5 kripto para haberi: 22-28 Kasım

Kripto paralar bu hafta düşüşüne devam ediyor. Son 7 gün içinde Bitcoin yaklaşık %8, Ethereum %6.50, Solana %11.30 değer kaybetti.

Kripto paralar bu hafta düşüşüne devam ediyor. İşte bu hafta ne çok okunan 5 kripto para haberi:

Axie Infinity Dijital Arazisi 550 ETH'ye Satıldı

Popüler canavar savaş NFT oyunu Axie Infinity'de bu hafta 550 Ethereum'a (ETH) dijital arazi satıldı. Bu arazinin değeri yaklaşık 2,2 milyon dolar.

Dijital arazi parçası perşembe günü satın alındı ​​ve Axie Infinity ekosisteminde bulunan en nadir sanal gayrimenkul türü olan Genesis olarak sınıflandırıldı. Axie Infinity oyunu, oyuncuların diğer oyuncularla savaşmak veya blockchain ödülleri kazanmak için zorlukları tamamlamak için Pokemon benzeri Axie canavarı NFT'lerini kullanmalarını sağlar. Kullanıcılar ayrıca diğer oyunculara arazi satabilir veya kiralayabilir ya da diğer oyunculardan arazi satın alabilir.

Axie Infinity oyunun geliştiricileri perşembe günkü satışın “Tek bir dijital arazi arsası için şimdiye kadar ödenen en büyük miktar” olduğuna inandıklarını söyledi. Ancak Google'a göre Decentraland'daki bir dijital arazi daha önce 618.000 MANA'ya (o zamanlarda 2,9 milyon dolar) satıldığını gösteriyor.

eToro, Cardano'yu Delist Yapacak

Perakende ticaret platformu eToro bu hafta salı günü, düzenleyici endişeler nedeniyle ABD'li müşteriler için Cardano (ADA) ve Tron'u (TRX) yıl sonuna kadar listeden çıkaracağını duyurdu.

2022'nin başından sonra ABD'li eToro kullanıcıları artık ADA ve TRX'de yeni pozisyonlar açamayacak veya bu koinlerde staking yapamayacak. Buna ek olarak cüzdanlarında ADA ve TRX olan yatırımcılar için satışlarda da sınırlı olacak. ADA ve TRX 2022'nin ilk çeyreğine kadar sadece para çekme modunda olacak.

Cardano (ADA) daha önce bu tarz bir kayda değer düzenleyici sorun veya yasal sorun yaşamadığından dolayı birçok yatırımcı bu karar konusunda şaşkına döndü. Cardano, finansal düzenlemeleri karşılama çabasının bir parçası olarak blockchain analitik sağlayıcısı Confirm ile ortaklık kurarak bu yıl düzenleyici uyumluluğunu artırmak için de çalışmalara başladı.

Shiba Inu Ekibi, Dolandırıcılık Uyarısı Yaptı

Sevilen meme coin Shiba Inu'nun (SHIB) arkasındaki geliştirici ekibi Pazar günü öncelikle SHIB yatırımcılarını hedef alan çevrimiçi dolandırıcılıklara karşı halka açık bir uyarı yayınladı.

Twitter ve Telegram'da dolanan dolandırıcıların, resmi hesapları taklit ederek ve #shib, #shibarmy, #leash, #shibaswap ve #bone gibi hashtag'leri hedef alarak dikkatsiz yatırımcılara saldırmak için herhangi bir fırsat bekledikleri söyleniyor.

Shiba Inu ekibi; bu dolandırıcılık uyarısında kullanıcıların özellikle sahte Telegram gruplarında dikkatli olmalarını istedi ve resmi topluluğun airdrop, bonus, eşantiyon veya hediye dahil herhangi bir promosyon teklif etmediğini ve herhangi bir cüzdan anahtarı ve kimlik bilgisi istemeyeceğini kaydetti.

Ağustos Ayından Beri 1 Milyon ETH Yakıldı

Blockchain araştırma şirketi CryptoRank çarşamba günü, Ethereum Londra hard forkunun Ağustos ayında gerçekleşmesinden bu yana yaklaşık 4 milyar dolar değerinde 1 milyondan fazla Ethereum'un yakıldığını vurguladı. Londra hard forku, Ethereum'un ücret yapısının bir parçası olarak bir yakma mekanizmasını tanıtmıştı.

CryptoRank'e göre, en fazla Ethereum takan platform, yakılan 110.237 ETH (439 milyon dolar) ile NFT pazar yeri OpenSea oldu, daha sonra merkezi olmayan borsa Uniswap V2 97.583 ETH ile (388 milyon dolar) ikinci sırada geldi.

Ultrasound Money'den elde edilen veriler, Ethereum için mevcut yanma oranının günde 10,451 ETH olduğunu ve bunun dakikada 7,26 ETH'ye eşit olduğunu gösteriyor. Pek çok kişi, Londra hard forkunun ETH'nin derhal deflasyonist bir varlık haline geleceğini iddia etse de daha yakılacak çok daha fazla ETH var gibi duruyor. Mevcut yıllık yakma oranı her 12 ayda bir verilen 5,4 milyon ETH'ye kıyasla 3,8 milyon ETH'dir.

Grayscale: Metaverse, 1 Trilyon Dolarlık Bir Fırsattır

Kripto para şirketi Grayscale, bu hafta metaverse hakkında boğa olduğunu ima eden bir rapor yayınladı. Grayscale Metaverse teknolojisinin ana akım haline gelmesiyle sektörün önümüzdeki birkaç yıl içinde 1 trilyon dolardan fazla değere sahip olabileceğini tahmin etti.

Raporda Grayscale, yerel tokenler, DeFi hizmetleri, NFT'ler ve merkezi olmayan yönetişim tokenleri gibi birbirine bağlı kripto para ekonomisi tarafından desteklenen açık Metaverse platformlarının hızla kullanıcılarını artırdğını ve yeni bir çevrimiçi deneyim yarattığını söyledi.

2020'nin başlangıcından bu yana küresel olarak tüm zamanların aktif Metaverse cüzdanları verilerini analiz eden Grayscale, kullanıcı tabanının on kat büyüyerek Haziran 2021'de yaklaşık 50.000'e ulaştığını tespit etti.

Grayscale raporunda son olarak; “Diğer Web 3.0 ve Web 2.0 segmentleriyle karşılaştırıldığında, Metaverse sanal dünyaları hala başlangıç ​​aşamasında, ancak mevcut büyüme oranları mevcut seviyesinde kalırsa bu gelişmekte olan alan önümüzdeki yıllarda ana akım haline gelme potansiyeline sahip.” dedi.

Kaynak: koinbox.net

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.