Bu hafta en çok kazandıran 10 altcoin (18 Aralık)
Coingecko verilerine göre piyasa gergin haldeyken bile bazı altcoinler yatırımcılarına kazandırmaya devam etti. İşte bu hafta en çok kazandıran 10 altcoin...
2021-12-19 09:09:16
Global olarak hafta boyunca merkez bankalarının faiz açıklamaları yapacak olması kripto para piyasalarına da doğrudan yansıdı.
Küresel ve kripto piyasalarının özellikle beklediği açıklama FED'in açıklamasıydı. Piyasalar, bu gelişmeleri geçtiğimiz haftadan fiyatlamaya başlamıştı. Bitcoin, geçen hafta yaşadığı sert düşüşten sonra hafta boyuncu 45.000 – 50.000 bin dolar seviyelerinde seyretti. FED, faizleri sabit tuttuğunu açıklayarak yatırımcıları bir nebze rahatlattı.
Coingecko verilerine göre piyasa gergin haldeyken bile bazı altcoinler yatırımcılarına kazandırmaya devam etti.
En çok kazandıran 10 altcoin
yearn.finance (YFI)
Sıralama: 98
Fiyat: 32.958 dolar
24 saatlik değişim: % 31,05
7 günlük değişim: % 64,05
Günlük ticaret hacmi: 1.39 milyar dolar
Piyasa değeri: 1.18 milyar dolar
Listelendiği borsalar: Bitexen, Binance
Avalanche (AVAX)
Sıralama: 9
Fiyat: 110,93 dolar
24 saatlik değişim: % 6,28
7 günlük değişim: % 35,69
Günlük ticaret hacmi: 2.40 milyar dolar
Piyasa değeri: 26.9 milyar dolar
Listelendiği borsalar: Bitexen, Binance, Coinbase, Bitfinex
OKB (OKB)
Sıralama: 23
Fiyat: 31,57 dolar
24 saatlik değişim: % 1,94
7 günlük değişim: % 34,32
Günlük ticaret hacmi: 676 milyon dolar
Piyasa değeri: 8.29 milyar dolar
Listelendiği borsalar: FTX, OKEx
Convex Finance (CVX)
Sıralama: 90
Fiyat: 34,21 dolar
24 saatlik değişim: % 3,87
7 günlük değişim: % 29,99
Günlük ticaret hacmi: 46 milyon dolar
Piyasa değeri: 1.44 milyar dolar
Listelendiği borsalar: Gate.io, OKEx, Sushiswap, Uniswap
ECOMI (OMI)
Sıralama: 84
Fiyat: 0,00672132 dolar
24 saatlik değişim: % -2,20
7 günlük değişim: % 29,67
Günlük ticaret hacmi: 9 milyon dolar
Piyasa değeri: 1.61 milyar dolar
Listelendiği borsalar: Gate.io, OKEx
Curve DAO Token (CRV)
Sıralama: 82
Fiyat: 4,33 dolar
24 saatlik değişim: % 16,26
7 günlük değişim: % 29,03
Günlük ticaret hacmi: 647 milyon dolar
Piyasa değeri: 1.70 milyar dolar
Listelendiği borsalar: Bitexen, Binance
Bitcoin Cash ABC (BCHA)
Sıralama: 69
Fiyat: 117,28 dolar
24 saatlik değişim: % 0,00
7 günlük değişim: % 28,20
Günlük ticaret hacmi: –
Piyasa değeri: 2.20 milyar dolar
Listelendiği borsalar: –
Harmony (ONE)
Sıralama: 67
Fiyat: 0,200966 dolar
24 saatlik değişim: % 3,74
7 günlük değişim: % 20,69
Günlük ticaret hacmi: 118 milyon dolar
Piyasa değeri: 2.31 milyar dolar
Listelendiği borsalar: Bitexen, Binance, Gate.io
Arweave (AR)
-
Sıralama: 64
Fiyat: 48,08 dolar
24 saatlik değişim: % 1,16
7 günlük değişim: % 19,00
Günlük ticaret hacmi: 85 milyon dolar
Piyasa değeri: 2.41 milyar dolar
Listelendiği borsalar: Binance, Gate.i
Helium (HNT)
Sıralama: 48
Fiyat: 33,99 dolar
24 saatlik değişim: % 5,47
7 günlük değişim: % 18,10
Günlük ticaret hacmi: 54 milyon dolar
Piyasa değeri: 3.41 milyar dolar
Listelendiği borsalar: Binance, Gate.io
*Bu liste hazırlanırken yalnızca 11-18 Aralık tarihleri arasındaki 7 günlük grafikler esas alınmıştır. Piyasa değeri bakımından en büyük 100 kripto para arasına girmeyen tokenlar eklenmemiştir. Listede yer alan CoinGecko verileri, dakikadan dakikaya değişiklik göstermektedir.
Kaynak: koinbulteni.com
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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