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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Bu hafta en çok kazandıran 10 altcoin (18 Aralık)

Bu hafta en çok kazandıran 10 altcoin (18 Aralık)

Coingecko verilerine göre piyasa gergin haldeyken bile bazı altcoinler yatırımcılarına kazandırmaya devam etti. İşte bu hafta en çok kazandıran 10 altcoin...

2 Saat Önce
2021-12-19 09:09:16
Bu hafta en çok kazandıran 10 altcoin (18 Aralık)

Global olarak hafta boyunca merkez bankalarının faiz açıklamaları yapacak olması kripto para piyasalarına da doğrudan yansıdı.

Küresel ve kripto piyasalarının özellikle beklediği açıklama FED'in açıklamasıydı. Piyasalar, bu gelişmeleri geçtiğimiz haftadan fiyatlamaya başlamıştı. Bitcoin, geçen hafta yaşadığı sert düşüşten sonra hafta boyuncu 45.000 – 50.000 bin dolar seviyelerinde seyretti. FED, faizleri sabit tuttuğunu açıklayarak yatırımcıları bir nebze rahatlattı.

Coingecko verilerine göre piyasa gergin haldeyken bile bazı altcoinler yatırımcılarına kazandırmaya devam etti.

En çok kazandıran 10 altcoin

yearn.finance (YFI)

Sıralama: 98
Fiyat: 32.958 dolar
24 saatlik değişim: % 31,05
7 günlük değişim: % 64,05
Günlük ticaret hacmi: 1.39 milyar dolar
Piyasa değeri: 1.18 milyar dolar
Listelendiği borsalar: Bitexen, Binance

yfi-3

Avalanche (AVAX)

Sıralama: 9
Fiyat: 110,93 dolar
24 saatlik değişim: % 6,28
7 günlük değişim: % 35,69
Günlük ticaret hacmi: 2.40 milyar dolar
Piyasa değeri: 26.9 milyar dolar
Listelendiği borsalar: Bitexen, Binance, Coinbase, Bitfinex

avax-2

OKB (OKB)

Sıralama: 23
Fiyat: 31,57 dolar
24 saatlik değişim: % 1,94
7 günlük değişim: % 34,32
Günlük ticaret hacmi: 676 milyon dolar
Piyasa değeri: 8.29 milyar dolar
Listelendiği borsalar: FTX, OKEx

okb

Convex Finance (CVX)

Sıralama: 90
Fiyat: 34,21 dolar
24 saatlik değişim: % 3,87
7 günlük değişim: % 29,99
Günlük ticaret hacmi: 46 milyon dolar
Piyasa değeri: 1.44 milyar dolar
Listelendiği borsalar: Gate.io, OKEx, Sushiswap, Uniswap

cvx

ECOMI (OMI)

Sıralama: 84
Fiyat: 0,00672132 dolar
24 saatlik değişim: % -2,20
7 günlük değişim: % 29,67
Günlük ticaret hacmi: 9 milyon dolar
Piyasa değeri: 1.61 milyar dolar
Listelendiği borsalar: Gate.io, OKEx

OMI

Curve DAO Token (CRV)

Sıralama: 82
Fiyat: 4,33 dolar
24 saatlik değişim: % 16,26
7 günlük değişim: % 29,03
Günlük ticaret hacmi: 647 milyon dolar
Piyasa değeri: 1.70 milyar dolar
Listelendiği borsalar: Bitexen, Binance

CRV-1

Bitcoin Cash ABC (BCHA)

Sıralama: 69
Fiyat: 117,28 dolar
24 saatlik değişim: % 0,00
7 günlük değişim: % 28,20
Günlük ticaret hacmi: –
Piyasa değeri: 2.20 milyar dolar
Listelendiği borsalar: –

BCHA

Harmony (ONE)

Sıralama: 67
Fiyat: 0,200966 dolar
24 saatlik değişim: % 3,74
7 günlük değişim: % 20,69
Günlük ticaret hacmi: 118 milyon dolar
Piyasa değeri: 2.31 milyar dolar
Listelendiği borsalar: Bitexen, Binance, Gate.io

ONE-1

Arweave (AR)

  • Sıralama: 64
    Fiyat: 48,08 dolar
    24 saatlik değişim: % 1,16
    7 günlük değişim: % 19,00
    Günlük ticaret hacmi: 85 milyon dolar
    Piyasa değeri: 2.41 milyar dolar
    Listelendiği borsalar: Binance, Gate.i

AR

Helium (HNT)

Sıralama: 48
Fiyat: 33,99 dolar
24 saatlik değişim: % 5,47
7 günlük değişim: % 18,10
Günlük ticaret hacmi: 54 milyon dolar
Piyasa değeri: 3.41 milyar dolar
Listelendiği borsalar: Binance, Gate.io

HNT

*Bu liste hazırlanırken yalnızca 11-18 Aralık tarihleri arasındaki 7 günlük grafikler esas alınmıştır. Piyasa değeri bakımından en büyük 100 kripto para arasına girmeyen tokenlar eklenmemiştir. Listede yer alan CoinGecko verileri, dakikadan dakikaya değişiklik göstermektedir.

Kaynak: koinbulteni.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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