Bu hafta en çok kaybettiren 10 Altcoin

Bitcoin (BTC) fiyatı yaşanan ani düşüş ile 42 bin dolar seviyelerini görürken, bazı kripto para birimlerinde büyük düşüşlere neden oldu.

Piyasanın majör kripto para birimi olan Bitcoin, hafta boyunca 50 bin dolar seviyelerinde dolaşırken gerçekleşen ani düşüş ile beraber piyasadaki altcoinleri olumsuz yönde etkiledi.

Gerçekleşen bu fiyat hareketi sonucu piyasa hacmi %15 düşerek 2.4 trilyon doların altına geriledi. Bitcoin piyasa değeri ise uzun zaman sonra 1 trilyon doların altına düştü.

Aynı sıralarda borsalarda USDT, Türk lirası karşısında 16,1 seviyelerini görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Piyasada yaşanan bu olumsuz fiyat hareketlerinden dolayı bu hafta sizin için CoinGecko verilerine göre en çok kaybettiren 10 altcoini derledik.

En çok kaybettiren 10 altcoin

Gala (GALA)

Sıralama: 51

Fiyat: 0,440633 dolar

24 saatlik değişim: %-20,9

7 günlük değişim: %-38,4

Günlük ticaret hacmi: 1.3 milyar dolar

Piyasa değeri: 3.3 milyar dolar

Listelendiği borsalar: Bitexen, Binance, Coinbase, OKEx, Gate.io

Enjin Coin (ENJ)

Sıralama: 64

Fiyat: 2,61 dolar

24 saatlik değişim: %-21,8

7 günlük değişim: %-31,9

Günlük ticaret hacmi: 486.2 milyon dolar

Piyasa değeri: 2.4 milyar dolar

Listelendiği borsalar: Bitexen, Binance, Coinbase

Zcash (Zec)

Sıralama: 74

Fiyat: 171,22 dolar

24 saatlik değişim: %-23,9

7 günlük değişim: %-31,3

Günlük ticaret hacmi: 738 milyon dolar

Piyasa değeri: 2 milyar dolar

Listelendiği borsalar: Binance, Bitfinex

THORChain (RUNE)

Sıralama: 68

Fiyat: 7,66 dolar

24 saatlik değişim: %-26,5

7 günlük değişim: %-29,9

Günlük ticaret hacmi: 170 milyon dolar

Piyasa değeri: 2.2 milyar dolar

Listelendiği borsalar: Bitexen, Binance

Elrond (EGDL)

Sıralama: 34

Fiyat: 280,92 dolar

24 saatlik değişim: %-19,8

7 günlük değişim: %-29,3

Günlük ticaret hacmi: 468 milyon dolar

Piyasa değeri: 5.6 milyar dolar

Listelendiği borsalar: Bitexen, Binance, OKEx, Crypto.com

Kadena (KDA)

Sıralama: 73

Fiyat: 12,38 dolar

24 saatlik değişim: %-24,4

7 günlük değişim: %-29,2

Günlük ticaret hacmi: 75 milyon dolar

Piyasa değeri: 2 milyar dolar

Listelendiği borsalar: KuCoin, Gate.io, Bittrex

Loopring (LRC)

Sıralama: 63

Fiyat: 2,0 dolar

24 saatlik değişim: %-22,7

7 günlük değişim: %-28,8

Günlük ticaret hacmi: 573 milyon dolar

Piyasa değeri: 2.47 milyar dolar

Listelendiği borsalar: Bitexen, Binance, Gate.io

Chiliz (CHZ)

Sıralama: 81

Fiyat: 0,31 dolar

24 saatlik değişim: %-24,4

7 günlük değişim: %-28,2

Günlük ticaret hacmi: 455 milyon dolar

Piyasa değeri: 1.7 milyar dolar

Listelendiği borsalar: Bitexen, Binance, Gate.io

Harmony (ONE)

Sıralama: 70

Fiyat: 0,19 dolar

24 saatlik değişim: %-26,1

7 günlük değişim: %-27,5

Günlük ticaret hacmi: 227 milyon dolar

Piyasa değeri: 2.2 milyar dolar

Listelendiği borsalar: Bitexen, Binance, Gate.io, Huobi

Curve DAO Token (CRV)

Sıralama: 90

Fiyat: 3,58 dolar

24 saatlik değişim: %-22,7

7 günlük değişim: %-27,4

Günlük ticaret hacmi: 615 milyon dolar

Piyasa değeri: 1.4 milyar dolar

Listelendiği borsalar: Bitexen, Binance, Coinbase, Gate.io, OKEx,

*Bu liste hazırlanırken yalnızca 28 Kasım-4 Aralık tarihleri arasındaki 7 günlük grafikler esas alınmıştır. Piyasa değeri bakımından en büyük 100 kripto para arasına girmeyen tokenlar eklenmemiştir. Listede yer alan CoinGecko verileri, dakikadan dakikaya değişiklik göstermektedir.

Kaynak: koinbulteni.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.