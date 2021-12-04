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Bu hafta en çok kaybettiren 10 Altcoin
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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Bu hafta en çok kaybettiren 10 Altcoin

Bu hafta en çok kaybettiren 10 Altcoin

Bitcoin (BTC) fiyatı yaşanan ani düşüş ile 42 bin dolar seviyelerini görürken, bazı kripto para birimlerinde büyük düşüşlere neden oldu.

2 Saat Önce
2021-12-04 16:13:07
Bu hafta en çok kaybettiren 10 Altcoin

Piyasanın majör kripto para birimi olan Bitcoin, hafta boyunca 50 bin dolar seviyelerinde dolaşırken gerçekleşen ani düşüş ile beraber piyasadaki altcoinleri olumsuz yönde etkiledi.

Gerçekleşen bu fiyat hareketi sonucu piyasa hacmi %15 düşerek 2.4 trilyon doların altına geriledi. Bitcoin piyasa değeri ise uzun zaman sonra 1 trilyon doların altına düştü.

Aynı sıralarda borsalarda USDT, Türk lirası karşısında 16,1 seviyelerini görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Piyasada yaşanan bu olumsuz fiyat hareketlerinden dolayı bu hafta sizin için CoinGecko verilerine göre en çok kaybettiren 10 altcoini derledik.

En çok kaybettiren 10 altcoin

Gala (GALA)

Sıralama: 51
Fiyat: 0,440633 dolar
24 saatlik değişim: %-20,9
7 günlük değişim: %-38,4
Günlük ticaret hacmi: 1.3 milyar dolar
Piyasa değeri: 3.3 milyar dolar
Listelendiği borsalar: Bitexen, Binance, Coinbase, OKEx, Gate.io

GALA

Enjin Coin (ENJ)

Sıralama: 64
Fiyat: 2,61 dolar
24 saatlik değişim: %-21,8
7 günlük değişim: %-31,9
Günlük ticaret hacmi: 486.2 milyon dolar
Piyasa değeri: 2.4 milyar dolar
Listelendiği borsalar: Bitexen, Binance, Coinbase

ENJ-1

Zcash (Zec)

Sıralama: 74
Fiyat: 171,22 dolar
24 saatlik değişim: %-23,9
7 günlük değişim: %-31,3
Günlük ticaret hacmi: 738 milyon dolar
Piyasa değeri: 2 milyar dolar
Listelendiği borsalar: Binance, Bitfinex

ZEC

THORChain (RUNE)

Sıralama: 68
Fiyat: 7,66 dolar
24 saatlik değişim: %-26,5
7 günlük değişim: %-29,9
Günlük ticaret hacmi: 170 milyon dolar
Piyasa değeri: 2.2 milyar dolar
Listelendiği borsalar: Bitexen, Binance

RUNE

Elrond (EGDL)

Sıralama: 34
Fiyat: 280,92 dolar
24 saatlik değişim: %-19,8
7 günlük değişim: %-29,3
Günlük ticaret hacmi: 468 milyon dolar
Piyasa değeri: 5.6 milyar dolar
Listelendiği borsalar: Bitexen, Binance, OKEx, Crypto.com

EGDL

Kadena (KDA)

Sıralama: 73
Fiyat: 12,38 dolar
24 saatlik değişim: %-24,4
7 günlük değişim: %-29,2
Günlük ticaret hacmi: 75 milyon dolar
Piyasa değeri: 2 milyar dolar
Listelendiği borsalar: KuCoin, Gate.io, Bittrex

KDA

Loopring (LRC)

Sıralama: 63
Fiyat: 2,0 dolar
24 saatlik değişim: %-22,7
7 günlük değişim: %-28,8
Günlük ticaret hacmi: 573 milyon dolar
Piyasa değeri: 2.47 milyar dolar
Listelendiği borsalar: Bitexen, Binance, Gate.io

LRC

Chiliz (CHZ)

Sıralama: 81
Fiyat: 0,31 dolar
24 saatlik değişim: %-24,4
7 günlük değişim: %-28,2
Günlük ticaret hacmi: 455 milyon dolar
Piyasa değeri: 1.7 milyar dolar
Listelendiği borsalar: Bitexen, Binance, Gate.io

CHZ

Harmony (ONE)

Sıralama: 70
Fiyat: 0,19 dolar
24 saatlik değişim: %-26,1
7 günlük değişim: %-27,5
Günlük ticaret hacmi: 227 milyon dolar

Piyasa değeri: 2.2 milyar dolar
Listelendiği borsalar: Bitexen, Binance, Gate.io, Huobi

ONE

Curve DAO Token (CRV)

Sıralama: 90
Fiyat: 3,58 dolar
24 saatlik değişim: %-22,7
7 günlük değişim: %-27,4
Günlük ticaret hacmi: 615 milyon dolar
Piyasa değeri: 1.4 milyar dolar
Listelendiği borsalar: Bitexen, Binance, Coinbase, Gate.io, OKEx,

CRV

*Bu liste hazırlanırken yalnızca 28 Kasım-4 Aralık tarihleri arasındaki 7 günlük grafikler esas alınmıştır. Piyasa değeri bakımından en büyük 100 kripto para arasına girmeyen tokenlar eklenmemiştir. Listede yer alan CoinGecko verileri, dakikadan dakikaya değişiklik göstermektedir.

Kaynak: koinbulteni.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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