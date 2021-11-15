Bu hafta dikkat etmeniz gereken 5 kripto para birimi

Bitcoin yükseliş trendine devam etmesi ile altcoinlerden bazıları ön plana çıktı. Bu hafta dikkat etmeniz gereken ilk 5 kripto para BTC, LTC, LINK, VET, AXS...

Genel kripto para birimi piyasasına bakıldığında lider kripto para Bitcoin hala yükseliş trendinde ve destek seviyelerinden gelecek yeni bir keskin hareket ya da yukarı yöndeki direnç seviyelerinin kırılması LTC, LINK, VET ve AXS fiyatında daha da keskin bir harekete neden olabilir.

Bitcoin'in (BTC) boğa hareketi ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) VanEck'in Bitcoin'in spot fiyatını izlemeyi planlayan ETF'sini reddetmesinin ardından 12 Kasım'da küçük bir gerileme aldı.

Ancak bu olumsuz gelişmeyi, 13 Kasım'da Taproot soft forkunun başarılı bir şekilde etkinleştirilmesi izledi. Taproot'a özel bir web sitesi işleten Bitcoin geliştiricisi Hampus Sjöberg; Taproot'un Bitcoin'in ağ güncellemeleri yapabileceğini göstermesi olduğunu söyledi ve bunun ağın uzun ömürlülüğü için önemli olduğuna değindi.

Decentrader'dan analistler ayrıca Bitcoin'in son büyük güncellemesinin Ağustos 2017'de Segwit güncellemesi olduğunu ve Segwit'den sonraki dört ay içinde BTC'nin 4.000 dolardan 20.000 dolara keskin bir yükseliş yaptığını belirtti.

Bitcoin, Taproot güncellemesinin ardından daha önceki boğa hareketine devam edebilir mi? Altcoinler yükselir mi? İlerleyen birkaç gün içinde yükseliş trendini devam ettirebilecek ilk 5 kripto para biriminin grafiklerini inceleyelim:

Bitcoin

Bitcoin dikkat edilmesi gereken önemli bir destek olan 20 günlük üstel hareketli ortalamaya (62.954 dolar) geri çekildi. Yatırımcılar genellikle 20 günlük EMA'ya düşüşü güçlü bir yükseliş trendinde satın alır.

Yükselen hareketli ortalamalar, alıcıların üstünlükte olduğunu gösteriyor ancak göreceli güç endeksindeki (RSI) negatif ayrışma, yükseliş hareketinin zayıflayabileceği konusunda uyarılar veriyor.

BTC fiyatı 20 günlük EMA'dan geri dönerse, boğalar fiyatı tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 69.000 doların üzerine çıkarmaya ve yükseliş trendini sürdürmeye çalışacaktır. Bitcoin, daha sonra 75.000 dolara yükselebilir.

Yukarıdaki görüşe alternatif olarak, 20 günlük EMA'nın altında bir kırılma ve kapanış olursa, yatırımcılar acele bir çıkış yapabilir. Bitcoin daha sonra 50 günlük basit hareketli ortalamaya (57.938 dolar) düşebilir. Bu desteğin altında bir kırılma gerçekleşirse BTC 52,920 dolara doğru daha derin bir düzeltme yapacaktır.

4 saatlik grafiğe göre BTC 60.000 dolar ile 67.000 dolar arasında konsolide oluyor. Boğalar, BTC fiyatının ATH yaptığı sırada bu aralığın direncinin üzerine çıkarsa da daha yüksek seviyeleri sürdüremediler. BTC tekrar aralığa geri döndü.

20-EMA marjinal bir şekilde düşüyor ve RSI orta seviyenin hemen altında, bu da fiyatın kademeli olarak 60.000 dolara düşebileceğini gösteriyor. Bu seviyeden güçlü bir sıçrama gelirse menzile bağlı olarak yükseliş hareketi bir süre daha devam edebilir. Ancak bu seviyenin altında bir kırılma olursa bir trend değişikli gerçekleşecektir.

Litecoin

Litecoin (LTC) 225,30 dolarlık direnci kırdığından ve bu direncin üzerinde kapandığında yuvarlanan bir dip oluşumunu tamamladı. Fiyat hızla ivme kazandı ve ayıların baskın olduğu 300 dolarlık psikolojik seviyeye kadar yükseldi.

Litecoin son birkaç gündür düzeltme yapıyor ancak 20 günlük EMA (224 dolar) yükselmeye başladı ve RSI aşırı alım bölgesinin hemen altında, bu da boğaların üstünlükte olduğunu gösteriyor. Fiyat mevcut seviyelerden yükselirse veya 225,30 dolara geri dönerse, alıcılar yükseliş trendini devam ettirmeye çalışacaktır.

300 doların üzerinde bir kırılma ve kapanış, gelirse LTC için 340 dolara doğru yeni bir rallinin kapıları açılacaktır. Ayıların, fiyatı 225,30 dolarlık son kırılma seviyesinin altına çekmeye ve bu düşüşü sürdürmeye çalışacakları bir planı olabilir. Böyle bir durumda LTC 50 günlük SMA'ya (192 dolar) düşebilir.

4 saatlik grafikte Litecoin düşen bir kama formasyonunda işlem görüyor. 20-EMA düzleşti ve RSI orta seviyelere yakın, bu da arz ve talep arasında bir denge olduğunu gösteriyor. Bu denge, fiyatı kamanın üzerinde çıkarır ve bu hareket devam ederse fiyat hareketi boğaların lehine dönebilir. Litecoin daha sonra 280 dolara ve 295,70 dolara yükselebilir. Bu seviye sert bir direnç olarak hareket edebilir, ancak boğalar bu seviyenin kırılmasına neden olur LTC bir sonraki hedef seviye olarak 302,10 doları deneyebilir.

Yukarıdaki tahmine ek olarak LTC fiyatı 50-SMA'nın altına düşerse, satışlar artabilir ve LTC 225,30 dolarlık

Chainlink

Boğalar, Chainlink'i (LINK) 9, 10 ve 11 Kasım'da 35,23 dolarlık genel direncin üzerine çıkardı ancak LINK fiyatını bu seviyenin üzerinde tutamadı. Bu, ayıların bu seviyeyi şiddetle savunduklarını gösteriyor.

Her iki hareketli ortalama da yükseliyor ve RSI 55'in üzerinde, bu da boğaların hafif bir gücü olduğuna işaret ediyor. Chainlink fiyatı 20 günlük EMA'dan (32,27 dolar) destek bulursa boğalar genel direnç seviyesi 35,23 doları kırmak için yeni bir girişimde bulunacaklardır.

Böyle bir durumda Chainlink'te yeni bir yükseliş trendinin başlangıcı tetiklenebilir. Yukarı yönde ilk hedef 42,50 dolar ve ardından 47,50 dolarda. Fiyat 20 günlük EMA'nın altına düşerse bu yükseliş görünümü reddedilecektir. Böyle bir hareket Chainlink fiyatını 50 günlük SMA'ya (28.83 dolar) çekebilir.

LINK son birkaç gündür yükselen bir kanal içinde yükseliyor. Boğalar 10 Kasım'da fiyatı bu kanalın üzerine çıkarmaya çalıştı ancak başarısız oldu. Bu, boğaların kâr alımı yapmasına ve agresif ayıların bu satışı almasına neden olmuş olabilir.

Fiyat yeni satın alımların meydana gelebileceği kanalın destek hattına düşebilir. Bu desteğin güçlü bir şekilde görev görmesi, boğaların daha düşük seviyelerden alım yapmaya devam ettiğini gösterecektir. Chainlink daha sonra kanalın içinde yükselmeye devam edebilir. Kanalın altında bir kırılma ve kapanış, olursa trendde olası bir değişiklik olduğu düşünülebilir.

VeChain

VeChain (VET) fiyatı 4 Kasım'da 0,15 dolardan genel direnç seviyesinin üzerine çıktı. Bu yükseliş boğaların ayıları baskıladığını gösterdi. Fiyat daha sonra kırılma seviyesine geri döndü ve ayılar fiyatı bu seviyenin altına çekmeye ve agresif boğaları tuzağa düşürmeye çalışıyor.

20 günlük EMA (0,15 dolar) yükseliyor ve RSI pozitif bölgede, bu da boğalar için küçük bir avantaj olduğunu gösteriyor. Fiyat güncel seviyelerden yükselirse boğalar VET fiyatını 0.19 doların üzerine çıkarmaya ve bu yükselişi desteklemeye devam etmeye çalışacaktır. VET daha sonra 0.24 dolara yükselebilir.

Bunun aksine, fiyat 0,15 doların altında kalırsa, VET fiyatının piyasada yüksek seviyeleri reddettiği fark edilecektir. Vechain daha sonra 50 günlük SMA'ya (0,12 dolar) ve hatta 0,10 dolara kadar düşebilir.

4 saatlik grafikte boğaların VET fiyatını yükselen kanal direnç çizgisinin üzerine ittiği ancak bu yükselişe devam etmediklerini gösteriyor. Bu genel olarak talebin daha yüksek seviyelerde azaldığını gösteriyor.

Fiyat tekrardan kanala geri döndü ve hareketli ortalamalar düşüş eğilimini tamamladı. Bu, VET'in kademeli olarak kanalın destek hattına ziyaret edebileceğini gösteriyor. Destek seviyesinden güçlü bir toparlanma gelirse yükseliş trendi devam edebilir. Böylece Vechain fiyatı kanal içinde işlem görmeye devam edebilir. Ayılar, baskın duruma geçme içi için fiyatı kanalın altına çekebilir.

Axie Infinity

Axie Infinity (AXS) yükseliş trendinde düzeltme yapıyor ve son birkaç gündür yükselen bir kanal içinde işlem görüyor. AXS fiyatı, boğaların düşüşü durdurmaya çalıştığı 20 günlük EMA'ya (141 dolar) kadar düştü.

20 günlük EMA düzleşti ve RSI orta seviyelere yakın, bu da alıcıların kontrolünü kaybediyor olabileceğini gösteriyor. 20 günlük EMA'nın altına bir kırılma olursa AXS fiyatı bu kanalın destek seviyesine geri çekilebilir.

Boğaların bu seviyeyi agresif bir şekilde savunması bekleniyor. Fiyat destek hattının dışına çıkarsa, yukarı hareketi bozulmadan kalacaktır. AXS fiyatı daha sonra tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 166,09 doları test edebilir.

Tüm zamanların en yüksek seviyesinin üzerinde bir kırılma ve kapanış olursa Axie Infinity 183 dolarlık direnç çizgisine doğru bir ralli yapabilir. Bu olumlu yorum herhangi bir ters hareket ve fiyatın yükselen kanalın altında kapanması ile geçersiz olacaktır.

Axie Infinity 166.09 ile 131,18 dolar arasında konsolide oluyor. Fiyat 4 saatlik grafikte 20-EMA'nın altında işlem görüyor ve bu da ayıların bu direnci agresif bir şekilde savunduğunu gösteriyor. Bu da fiyatın aralığın desteğine yani 131,18 dolara düşme olasılığını artırıyor.

Axie Infinity fiyatı bu destekten toparlanırsa boğaların daha düşük seviyelerde birikim yaptığını kanıtlanacaktır. AXS daha sonra menzile bağlı olarak fiyat hareketini birkaç gün daha bekletebilir.

Aşağı yönde AXS 131,18 doların altında bir kırılma ve kapanış yaparsa, kısa vadeli olarak trendde olası bir değişiklik olabilir. Axie Infinity daha sonra 115 ila 120 dolar destek bölgesine düşebilir. Bu bölge de kırılırsa AXS 100 dolarlık psikolojik desteğine kadar gerileyebilir.

Kaynak: koinbox.net

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.