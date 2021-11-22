Bu altcoinin fiyatı %70'ten fazla yükseldi

En büyük kripto para borsası Binance'ın listeleyeceğini duyurduğu JasmyCoin'in (JASMY) fiyatı kısa süre içerisinde yüzde 73 yükselerek 0,143 dolardan 0,248 dolara çıktı.

Hacim bakımından en büyük kripto para borsası olan Binance'ın listeleyeceğini duyurduğu JasmyCoin (JASMY) fiyatı sert yükseldi.

Tradingview'in verilerine göre altcoin‘in fiyatı listeleme haberinin ardından görece kısa süre içerisinde yüzde 73 yükselerek 0,143 dolardan 0,248 dolara çıktı.

Binance'ın listelemeye ilişkin yaptığı duyuruda, “Binance, 22/11/2021 günü saat 15.00'te (TSİ) JasmyCoin'i (JASMY) listeleyecek ve JASMY/BTC, JASMY/BNB, JASMY/BUSD ve JASMY/USDT alım-satım çiftlerini işleme açacaktır.

Kullanıcılar, artık JASMY yatırarak alım-satım hazırlığı yapabilir. JASMY çekim işlemleri 23/11/2021 günü saat 15.00'te (TSİ) açılacaktır.” ifadelerine yer verildi.

JasmyCoin (JASMY) Nedir?

Jasmy, kullanıcıların Nesnelerin İnterneti (IoT) cihazlarından elde ettikleri verileri çeşitli şirketlere satabildiği bir veri pazarı projesidir.

JASMY, projenin yerel hizmet token'ıdır ve aynı zamanda Jasmy veri platformunda ödeme aracı işlevi de görmektedir.

Kaynak: kriptofoni.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.