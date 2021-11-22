DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Türkiye Fırıncılar Federasyonu'ndan ''ekmek 4 lira olacak'' iddiasına yanıt
Gayrimenkul zengini yaşlı kadın kayıp
2021-2022 Kasım ayı lise 10, 11, 12. sınıf sorumluluk sınavları ne zaman? Lise ek sorumluluk (telafi) sınavları başladı mı?
2021-2022 sorumluluk sınavları ne zaman? 2021 lise 10, 11 ve 12. sınıf sorumluluk (telafi) sınavları başladı mı?
Türkiye'de BİSİKLET Turizmi Gelişiyor
Avustralya, öğrenci ve nitelikli işçilere sınırlarını açıyor
JPMorgan'dan çip krizine ilişkin açıklama
Covid PCR testi sağlık ocağında yapılır mı? Koronavirüs testi Aile Sağlığı Merkezi'nde yapılıyor mu?
TURKOVAC için bin gönüllü aranıyor
Altın için rekor tahmin: 'Altın düşmeyecek' diyerek tarih verdi
AK Parti'den seçim kanunuyla ilgili flaş hamle
Ayakkabı ihracatında rekor artış
Bu altcoinin fiyatı %70'ten fazla yükseldi
İstanbul'da yağmur ne zaman bitecek? İstanbul'da güneş ne zaman açacak?
Otomotivde kara liste dönemi! Bu kişilere artık otomobil satılmayacak

TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Bu altcoinin fiyatı %70'ten fazla yükseldi

Bu altcoinin fiyatı %70'ten fazla yükseldi

En büyük kripto para borsası Binance'ın listeleyeceğini duyurduğu JasmyCoin'in (JASMY) fiyatı kısa süre içerisinde yüzde 73 yükselerek 0,143 dolardan 0,248 dolara çıktı.

2 Saat Önce
2021-11-22 13:49:02
Bu altcoinin fiyatı %70'ten fazla yükseldi

Hacim bakımından en büyük kripto para borsası olan Binance'ın listeleyeceğini duyurduğu JasmyCoin (JASMY) fiyatı sert yükseldi.

Tradingview'in verilerine göre altcoin‘in fiyatı listeleme haberinin ardından görece kısa süre içerisinde yüzde 73 yükselerek 0,143 dolardan 0,248 dolara çıktı.

Binance-JasmyCoin-JASMY

Binance'ın listelemeye ilişkin yaptığı duyuruda, “Binance, 22/11/2021 günü saat 15.00'te (TSİ) JasmyCoin'i (JASMY) listeleyecek ve JASMY/BTC, JASMY/BNB, JASMY/BUSD ve JASMY/USDT alım-satım çiftlerini işleme açacaktır.

Kullanıcılar, artık JASMY yatırarak alım-satım hazırlığı yapabilir. JASMY çekim işlemleri 23/11/2021 günü saat 15.00'te (TSİ) açılacaktır.” ifadelerine yer verildi.

JasmyCoin (JASMY) Nedir?

Jasmy, kullanıcıların Nesnelerin İnterneti (IoT) cihazlarından elde ettikleri verileri çeşitli şirketlere satabildiği bir veri pazarı projesidir.

JASMY, projenin yerel hizmet token'ıdır ve aynı zamanda Jasmy veri platformunda ödeme aracı işlevi de görmektedir.

Kaynak: kriptofoni.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş