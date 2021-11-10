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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Bu altcoin bir günde %152 yaptı

Bu altcoin bir günde %152 yaptı

Coinbase Ventures ve Digital Currency Group'un desteklediği bir altcoin, son bir ayda büyük kilometre taşlarının ardından sert yükseldi.

2 Saat Önce
2021-11-10 09:06:12
Bu altcoin bir günde %152 yaptı

Ethereum tabanlı video yayın akışı projesi Livepeer (LPT), bugün tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 100,24 dolara yükseldi ve değerini 24 saat gibi son derece kısa süre içinde yüzde 152'den fazla artırdı.

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LPT'nin fiyatı şu anda 88,80 dolardan işlem görüyor ve piyasa değerine göre 79. en büyük kripto para birimi.

Livepeer, kripto para endüstrisinin devlerinden Coinbase Ventures ve Digital Currency Group da dahil olmak üzere birden fazla yatırımcıdan 31 milyon dolar fon toplamayı başarmıştı.

Livepeer (LPT) Nedir?
İnternetteki video için bant genişliği ve kod dönüştürme maliyetini ele almak üzere 2017 yılında kuruldu. 2018 yılının Mayıs ayında Ethereum ağı üzerinde başlatıldı.

Livepeer, çevrimiçi video içerik oluşturucuları için “ölçeklenebilir ve uygun maliyetli” çözümler oluşturmayı planlıyor. Livepeer, projelerine canlı veya isteğe bağlı video eklemek isteyen geliştiriciler için ölçeklenebilir bir hizmet platformu olarak öne çıkıyor. Video yayın akışının güvenilirliğini artırmayı ve bununla ilişkili maliyetleri 50 kata kadar azaltmayı hedefliyor. Proje, bunu başarmak için Ethereum Blockchain‘inin güvence altına aldığı bir pazar aracılığıyla etkileşime giren eşten eşe altyapı inşa ediyor.

Ekim ayında şirket, medya sunucusu MistServer'ı satın aldı, ilk NFT'sini (değiştirilemez token) devreye aldı ve “canlı NFT mint'leme ile ilk konser” olan COLLIDE'a ev sahipliği yaptı. Özellikle MistServer satın alımı, Livepeer'in ölçeklenebilir, uygun maliyetli ve güvenilir olma birincil hedeflerini sağlamlaştırmayı amaçlıyor.

Kaynak: kriptofoni.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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