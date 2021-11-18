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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Bu Altcoin 1 saatte %45 Yaptı

Bu Altcoin 1 saatte %45 Yaptı

ABD'li dev kripto para borsası Coinbase'in listelediği kripto para birimi Voyager Token (VGX), 1 saatte yüzde 45 yükseldi.

31 Dakika Önce
2021-11-18 09:54:51
Bu Altcoin 1 saatte %45 Yaptı

ABD'li dev kripto para borsası Coinbase'in listelediği kripto para birimi Voyager Token (VGX), 1 saatte yüzde 45 yükseldi. Listeleme öncesi 3 dolar bandında seyreden altcoin‘in fiyatı, listelemenin hemen ardından sert şekilde yükselerek 4,40 dolara kadar çıktı.

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Hem Coinbase hem de Coinbase Pro'dan alınıp satılabilen VGX, son zirvesinden bu yana bir miktar değer kaybederek yazım sırasında 3,93 dolardan işlem görüyor.

Voyager Token (VGX) Nedir?

Voyager Token, kripto para yatırımcıları için güvenilir erişim noktası sağlayan bir kripto para aracılık hizmetidir. Voyager, hem perakende hem de kurumsal yatırımcılara kripto para ticareti için neredeyse anında çözüm sunmak üzere inşa edilmiştir.

Ekim 2018'de başlatılan kripto para aracılık hizmeti, şimdi platformunda 60'ın üzerinde kripto para birimini listelemekte ve birden fazla kripto borsasına bağlanan benzersiz akıllı sipariş yönlendirme teknolojisi sunmaktadır. Voyager Token'ın mobil uygulaması Ocak 2019'da piyasaya sürüldü ve kullanıcıların kripto para ticareti yapmasını daha da kolaylaştırdı.

Aracı kurumun yerel token'ı VGX, Voyager ekosistemindeki kullanıcıları ödüllendirmek için kullanılmaktadır. VGX ayrıca Voyager uygulamasında tutulduğunda değer yaratmakta, kullanıcılar geri ödeme ödülleri ve özel diğer hizmetlerden faydalanmaktadırlar.

Voyager ayrıca alım satım da dahil olmak üzere yüzde 100 komisyonsuz işlemler sunmaktadır. Trader'lar, platformda bir emir gerçekleştirirken yalnızca teklif edilen fiyatı ödemek zorundadır.

Kaynak: kriptofoni.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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