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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Brent petrolün varili 85 doları aştı

Brent petrolün varili 85 doları aştı

Brent petrolün varili, artan doğal gaz ve kömür fiyatlarının üreticileri petrol kullanımına yöneltmesi ve dolayısıyla gelecek birkaç ay içinde arz açığı oluşacağı beklentisiyle 85 doları aştı.

19 Saat Önce
2021-10-15 18:28:13
Brent petrolün varili 85 doları aştı

Dün günü 84 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varili, bugün 16.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,34 artışla 85,09 dolara ulaştı. Böylece, Brent petrolün varil fiyatı 85,45 dolardan işlem gördüğü Ekim 2018'den bu yanaki en yüksek seviyeyi gördü.

Brent petrolün varili bugün saat 17.47 itibarıyla 84,78 dolara geriledi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 82,22 dolardan alıcı buldu.

Koronavirüs salgını sonrası tüketim artarken arzın yetersiz kalması ve yükselen doğal gaz fiyatlarının elektrik üretiminde petrol kullanımını teşvik etmesiyle talebin daha da artacağı beklentileri, fiyatların yukarı yönlü hareketini desteklemeye devam ediyor.

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) dün yayımlanan raporuna göre, üreticilerin doğal gazdan petrole geçişi küresel talepte normal koşullara kıyasla günlük 500 bin varile yakın bir artışa neden oluyor.

Uzmanlar, OECD ülkelerinde 2015'ten bu zamana kadarki en düşük seviyeye gerileyen petrol stoklarına işaret ederek, bu düşüşün arz açığı endişelerini artırarak fiyatlara ivme kazandırdığını belirtiyor.

Öte yandan, EIA'nın dün açıkladığı verilere göre, ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 6,1 milyon varille beklentinin üstünde arttı. Piyasa beklentisi, stokların yalnızca 140 bin varil artacağı yönündeydi ancak ülkenin benzin stoklarında 2 milyon varil azalış oldu. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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