DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
2022 İBB Ramazan kolisi erzak yardımı başvurusu nasıl yapılır? İstanbul Ramazan kolisi gıda yardımı nasıl alınır?
Eskişehirspor - Akhisarspor maçını canlı izle! 2.Lig
31 Mart A101 broşürü | Bu hafta A101'e ne geldi? Mart son günü A101 Aldın Aldın kataloğu
''Abramovich, Zelenski'nin mektubunu Putin'e götürdü'' iddiası: Çöpe atacağım!
Düzcespor - Şile Yıldızspor maçı canlı yayınlanacak mı?
Çağdaş Çelik: “Son zamanlarda aynaların maliyetleri arttı”
Çorum FK - Somaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Ata Demirer'in yeni filmi Bursa Bülbülü'nden ilk kare
Samsung’dan teknoloji tutkunlarını kendine çeken yeni M8 akıllı monitör serisi
OGS son gün ne zaman? OGS son değişim tarihi ne zaman? Eski OGS cihazları ne olacak? OGS son geçerlilik tarihi
Cüneyt Arkın Orhan Gencebay olayı nedir? Kemal Sunal Orhan Gencebay hakkında ne dedi?
Hulki Cevizoğlu: 'Erdoğan bir dönem daha iktidarını garantiledi'
Kahramanmaraşspor - Niğde Anadolu FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Evlilik Hakkında Her Şey 25. bölüm tek parça izle | Fox Tv Evlilik Hakkında Her Şey 25. bölüm izle | Evlilik Hakkında Her Şey Youtube'da yayınlandı mı?
Kızıldere nerede, hangi ile bağlı?

TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Brent petrolün varil fiyatı 109,41 dolara yükseldi

Brent petrolün varil fiyatı 109,41 dolara yükseldi

Dün 114,83 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 107,71 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,6 artışla 109,41 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 106,03 dolardan alıcı buldu.

3 Saat Önce
2022-03-30 09:47:10
Brent petrolün varil fiyatı 109,41 dolara yükseldi

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 109,41 dolardan işlem görüyor.

Dün 114,83 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 107,71 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.25 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,6 artışla 109,41 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 106,03 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, Avrupa Birliği (AB) ile ABD'nin Rusya'ya uygulanan yaptırımların etkinliğini artırmayı ve bunlardan kaçınma yollarını engellemeyi görüşmesinin arz daralması endişelerini tetiklemesi etkili oldu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'nın bir an önce dünya petrol ve doğal gaz piyasasından izole edilmesi gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, İtalya Başbakanı Mario Draghi ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile ortak telefon görüşmesinde, devam eden savaşı ve Rusya'ya uygulanan yaptırımlar nedeniyle ortaya çıkacak enerji açığı için enerji piyasasını destekleme çabalarını da görüştü.

Amerikan Petrol Enstitüsü öngörüsüne göre, ülkenin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 3 milyon varil azaldı. Piyasa beklentisi stokların 1 milyon 558 bin varil azalacağı yönündeydi.

Stoklardaki beklenenden fazla düşüş, ülkede petrol talebinin toparlanmaya devam ettiği algısını güçlendirerek fiyatların yukarı yönlü hareketini destekledi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri bugün açıklanacak.

Öte yandan, piyasalar, yarın gerçekleştirilecek 27'nci Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı Bakanlar Toplantısı'na odaklandı. Grubun arz daralmasına karşın hızlı reaksiyon veremeyeceği ve mevcut üretim politikasına devam edeceği düşünülüyor.

Brent petrolde teknik olarak 109,47 ile 110,33 dolar aralığının direnç, 107,85 ile 107,09 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş