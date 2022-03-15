Brent petrol adeta çakıldı!

Rusya-Ukrayna arasında yapılan ateşkes görüşmelerinde ilerleme sağlanmasının ardından petrol piyasalarında ciddi düşüş yaşandı.

Petrol piyasasında son günlerde yaşanan şaşırtıcı gelişmeler sonrası hızlı bir soğuma yaşanıyor.

ABD tipi ham petrol vadelileri 2008'den bu yana en yüksek seviyesini gördüğünden beri yüzde 20'ye yakın değer kaybederken 100 doların altına geriledi.

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olan Çin'de Kovid-19 vakalarının tekrar yükselişe geçmesi ve Rusya-Ukrayna arasında yapılan ateşkes görüşmelerinde sağlanan ilerlemeler gibi beklenmedik gelişmeler bu gerilemede en büyük etkenler olarak öne çıktı. Rus petrol tedarikinde yaşanan bozulmalar hali hazırda sıkılaşmış olan piyasanın daha da sıkışmasına neden olurken OPEC ve diğer üreticiler hızla davranarak tedarikte bir sorun olmayacağı mesajını verdiler.

Çin'in en büyük şehir ve ekonomik bölgelerinden görülen ve gittikçe büyümeye başlayan omikron vakaları ülkenin sıfır vaka stratejisine önemli bir engel olarak öne çıkıyor. Çin yönetimi son dönemde ülkenin finansal sistemine daha fazla destek sağlayarak ve yuan için daha düşük bir değer belirleyerek ekonomiyi desteklemeyi amaçlıyordu.

“Emtia piyasalarını haber akışı etkiliyor” diyen Australia & New Zealand Banking Group Ltd. stratejisti Daniel Hynes, “Bu durum petrol fiyatlarını artan şekilde baskı altına alabilir fakat bu Rus petrolünün artan oranda izole olmasıyla ortaya çıkan temel resmi yansıtmıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Alıcılar Rus petrolüne temkinli yaklaşmaya devam ederken ihracatın tamamen durmadığına dair işaretler de mevcut. Surgutneftegas PJSC petrol satışını devam ettirmek için finansal esneklik seçenekleri sunarken Hindistan yerel para birimlerinin kullanılacağı bir ödeme sistemi üzerinde çalışıyor.

Nisan vadeli Batı Teksas Petrolü Nymex piyasasında yüzde 4,1 düşerek 98,76 dolara geriledi.

Mayıs vadeli Brent petrol Londra ICE Futures Europe piyasasında yüzde 4,1 düşerek 102,57 dolara geriledi. .