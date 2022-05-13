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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Boris Johnson, tasarruf için on binlerce kamu çalışanını işten çıkarmaya hazırlanıyor

Boris Johnson, tasarruf için on binlerce kamu çalışanını işten çıkarmaya hazırlanıyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, vergi indirimleri için milyarlarca dolar ayırmak adına bakanlarından 91 bin kamu görevlisinin işine son vermelerini istedi.

20 Dakika Önce
2022-05-13 16:45:53
Boris Johnson, tasarruf için on binlerce kamu çalışanını işten çıkarmaya hazırlanıyor

Brexit süreci, pandemi koşulları ve artan enerji maliyetleri nedeniyle İngiltere'de hayat pahalılığı son yılların en yüksek seviyesine çıktı.

Hayat pahalllığını önlemede zorlanan Başbakanı Johnson hükümeti, tepki çekecek bir karara imza atmaya hazırlanıyor.

Başbakanı Johnson, vergi indirimleri için milyarlarca dolar ayırmak adına bakanlarından 91 bin kamu görevlisinin işine son vermelerini istedi.

Buna göre kamu hizmetinin mevcut büyüklüğünü neredeyse beşte bir oranında azaltma planlarını yapmaları için bakanlıklara bir ay verildi ve bu da yılda yaklaşık 3,5 milyar sterlin tasarruf anlamına gelecek.

Johnson, "Hükümetin vergi mükelleflerinden alıkoyduğu her sterlin, kendi öncelikleri ve kendi hayatları için harcayabilecekleri paradır" şeklinde konuştu.

Brexit süreci, pandemi koşulları ve artan enerji maliyetleri nedeniyle İngiltere'de hayat pahalılığı son yılların en yüksek seviyesine çıktı.

Euronews'in haberine göre; İngiltere Başbakanı Boris Johnson, vergi indirimleri için milyarlarca dolar ayırmak adına bakanlarından 91 bin kamu görevlisinin işine son vermelerini istedi.

Johnson, hayat pahalılığı nedeniyle zorluk çeken ailelerin üzerindeki mali baskıyı hafifletmek için "yaşam maliyeti" gündemiyle bir kabine toplantısı gerçekleştirdi.

Buna göre kamu hizmetinin mevcut büyüklüğünü neredeyse beşte bir oranında azaltma planlarını yapmaları için bakanlıklara bir ay verildi ve bu da yılda yaklaşık 3,5 milyar sterlin tasarruf anlamına gelecek.

Johnson, "Hükümetin vergi mükelleflerinden alıkoyduğu her sterlin, kendi öncelikleri ve kendi hayatları için harcayabilecekleri paradır" şeklinde konuştu.

 

 

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