DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Köpekten kaçarken kamyonun altında kalan Mahra'nın sağ bacağı kesildi
Ukrayna'da kritik durum! İngiliz Büyükelçi ülkeden ayrıldı
Rusya: Ukrayna'da ABD'ye ait 30 biyolojik laboratuvar bulduk
Boeing, Rusya'dan titanyum alımını askıya aldı
Almanya, Rusya'dan enerji ithalatını savundu
Meteoroloji'den açıklama! Soğuk ve yağışlı hava 5 gün etkili olacak
Teravih ne demek? Ramazanda teravih namazı neden kılınır?
Çin: 'Çin'i kuşatmak için Tayvan'ı kullanma planı başarısızlığa mahkumdur'
Gazprom'dan 'gaz fiyatları yükselmeye devam edebilir' uyarısı
Borsa günü yükselişle tamamladı
Büyükşehir'le yalnız değilsiniz
Rusya’ya petrol ambargosu! ABD, düşman ilan ettiği ülkelerle görüşüyor
Bayern Münih - Salzburg maçı ne zaman, saat kaçta, hangi platformdan canlı yayınlanacak?
Müzakerelerin üçüncü turu başladı
Liverpool - İnter maçı ne zaman, saat kaçta, hangi platformdan canlı yayınlanacak?

TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Boeing, Rusya'dan titanyum alımını askıya aldı

Boeing, Rusya'dan titanyum alımını askıya aldı

ABD'li uçak üreticisi Boeing, Rusya'dan titanyum alımını askıya aldığını bildirdi.

1 Saat Önce
2022-03-07 19:54:16
Boeing, Rusya'dan titanyum alımını askıya aldı

Şirketten yapılan açıklamada, titanyum kaynaklarının envanteri ve çeşitliliğinin uçak üretimi için yeterli arzı sağladığı belirtildi.

Açıklamada, Rusya'dan titanyum alımının askıya alındığı kaydedildi.

thumbs_b_c_dabe6ffd7709b7e95fe079bd4bf08a99

Rusya merkezli büyük titanyum üreticisi VSMPO-AVISMA şirketinden yapılan açıklamada ise uzun vadeli ortaklarla olan sözleşmelerin askıya alınmasından üzüntü duyulduğu aktarıldı.

Açıklamada, şirketin Rusya'daki ve dünyadaki durumu izlediği ve bu sonuca hazırlıklı olunduğu ifade edildi. AA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş