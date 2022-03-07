Boeing, Rusya'dan titanyum alımını askıya aldı
ABD'li uçak üreticisi Boeing, Rusya'dan titanyum alımını askıya aldığını bildirdi.
2022-03-07 19:54:16
Şirketten yapılan açıklamada, titanyum kaynaklarının envanteri ve çeşitliliğinin uçak üretimi için yeterli arzı sağladığı belirtildi.
Açıklamada, Rusya'dan titanyum alımının askıya alındığı kaydedildi.
Rusya merkezli büyük titanyum üreticisi VSMPO-AVISMA şirketinden yapılan açıklamada ise uzun vadeli ortaklarla olan sözleşmelerin askıya alınmasından üzüntü duyulduğu aktarıldı.
Açıklamada, şirketin Rusya'daki ve dünyadaki durumu izlediği ve bu sonuca hazırlıklı olunduğu ifade edildi. AA .
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