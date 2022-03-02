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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / BMW’den Rusya kararı

BMW’den Rusya kararı

Alman lüks otomobil üreticisi BMW, Rusya'ya araç ihracatını ve ülkedeki yerel üretimi durduracağını açıkladı.

2 Saat Önce
2022-03-02 00:18:11
BMW’den Rusya kararı

BMW'den yapılan açıklamada, şirketin Ukrayna'ya yönelik "saldırganlığı" kınadığı ve gelişmeleri büyük bir endişeyle takip ettiği bilgisi paylaşıldı.

"Mevcut jeopolitik durum nedeniyle, bir sonraki duyuruya kadar Rusya pazarına yönelik yerel üretimimizi ve ihracatımızı durduracağız." ifadesine yer verilen açıklamada, Almanya'nın ve Avrupa Birliği'nin Rusya'ya karşı ekonomik yaptırımlarının tedarik zincirinde aksaklıklara yol açması ve bunun da bazı fabrikalarda üretimi etkilemesinin beklendiği vurgulandı.

BBC, Rus müşterilerine yönelik tüm içeriğinin lisanslarının iptal edildiğini duyurdu.

ABD ve Avrupa Birliği, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı nedeniyle, ülkeye yönelik kapsamlı ekonomik yaptırımlar yürürlüğe koymuştu.

TRTHaber .

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