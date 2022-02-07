Bloomberg: 'Rusya 'finansal kale' kurdu'

Batılı ekonomistler, son birkaç yılda Rusya'nın yeni Batı yaptırımlarının yıkıcı etkilerinden sakınmak için bir 'finansal kale' inşa etmeyi başardığı görüşünde.

Bloomberg ajansının analizine göre, Rusya Federasyonu'nun ihtiyaten aldığı kararlı önlemler sayesinde, yeni yaptırımların fazla kayıp yaşamadan atlatılması mümkün olacak.

Analizde, “Joe Biden yönetiminin müttefikleriyle tartıştığı Rusya'ya karşı olası yaptırımlar, rubleyi, ülkedeki yatırım ortamını veya enflasyonu olumsuz etkileyebilir, ancak 2014'te Kırım'ın ilhakından sonra yaşandığı gibi ekonomik göstergelerde sert düşüşlere neden olamaz denildi.



Makalede, Kremlin'in son yıllarda döviz ve altın rezervlerini rekor düzeye çıkardığı, kamu borcunu dünyanın önde gelen ekonomileri arasında en düşük seviyelerden birine indirildiği vurguladı.



ABD'li ve Avrupalı ​​yetkililer, daha önce Rusya'ya yönelik yaklaşan yaptırımların, büyük bankaların dolar ve euro cinsinden borçlanmalarına ve döviz transferlerine ek kısıtlamalar getirebileceğini açıklamıştı.



Bloomberg analizinde, bu tehdide karşılık Moskova'nın tasarruflarını euro ve yuana dönüştürmek de dahil olmak üzere dolara olan bağımlılığını azaltmaya devam ettiği belirtildi.



Ajansın görüştüğü uzmanlara göre, yaptırımlar sadece Rusya Federasyonu'nun ekonomik büyümesi üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olabilir. Diğer yandan özellikle AB'nin, Rusya'ya karı uygulanacak sert ekonomik yaptırımlardan "Rusya'dan daha fazla zarar göreceği" de vurgulanıyor.



Daha önce ABD'li Senatörü Jean Shaheen, Washington'da Rusya'ya karşı "önleyici" yaptırımlar üzerinde Biden yönetimi ile anlaşmaya yakın olduklarını duyurmuştu.



AB da, Ukrayna'ya askeri bir müdahale durumunda Rusya'ya ağır yaptırımlar uygulayacağını ilan etmişti.

Kaynak: turkrus.com .