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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Bloomberg: Kavga başladı, bu kış tüm dünyayı ağır bir kriz bekliyor'

Bloomberg: Kavga başladı, bu kış tüm dünyayı ağır bir kriz bekliyor'

Ekonomi kanalı Bloomberg, enerji fiyatlarındaki artışın ve birçok malın arzında yaşanan sorunların bu kış tüm dünyayı ağır bir krizle karşı karşıya bırakmakla tehdit ettiğini belirtti.

9 Dakika Önce
2021-10-05 11:54:21
Bloomberg: Kavga başladı, bu kış tüm dünyayı ağır bir kriz bekliyor'

Ekonomi kanalı Bloomberg, enerji fiyatlarındaki artışın ve birçok malın arzında yaşanan sorunların bu kış tüm dünyayı ağır bir krizle karşı karşıya bırakmakla tehdit ettiğini belirtti.

Michael Winfrey imzalı yazıda, koronavirüs pandemisinin tüm insanlar için büyük bir kriz haline geldiği, bunun tahıldan bilgisayar çiplerine kadar çoğu ürünün tedarikinde sorunlara yol açtığı ifade edildi.

Fakat bu yıl bazı ülkelerde yeni sorunların ortaya çıktığını yazan Winfrey, İngiltere'de yaşanan büyük yakıt sıkıntısına ve sürücü eksikliği yüzünden süpermarket raflarının boş olmasına dikkat çekti.

KRİZE YOL AÇAR

Sputnik'te yer alan habere göre Gazeteci, “Ancak sorunlar diğer ülkeleri de tehdit ediyor” ifadesini kullandı.
Bu kış, Kuzey Yarımküre'deki sıcaklıkların farklı piyasalar üzerinde etkiye sahip olacağı ve meteorologların en karamsar tahminlerinin gerçekleşmesi durumunda enerji kaynakları eksikliğinin büyük krize yol açacağı kaydedildi.

KAVGA BAŞLADI

Enerji kaynakları için kavganın başladığı belirtilen yazıda, şu değerlendirmeye yer verildi:
“Çin, kotalar üzerinde kömür arzı sağlama emri verdi, bu da Avrupa'da gaz ve elektrik fiyatlarında rekor artışlara yol açtı. Bu da Hollanda'da, kıtanın en büyük sera ağının kapanmasına yol açtı, bu da gıda arzını etkileyebilecek. Fransa, düzenlenmiş gaz tarifelerini artırmayı yasakladı ve elektrik vergilerini düşürdü. Ayrıca, dünya genelinde buğday stokları düşerken tahıl üretim tahminleri giderek kötüleşiyor.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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