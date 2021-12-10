Bloomberg Analisti: “Bitcoin 2022’de 100.000 dolara çıkacak!”

Bloomberg analisti Mike McGlone, makro etmenler ve belirsizlikler yüzünden Bitcoin'in 2022'de 100.000 dolara çıkacağını söyledi!

Bloomberg analisti Mike McGlone, makro için bir yükseliş ve yeni bir belirsizlik döneminin Bitcoin'in güçlü yanlarında oynayacağını savunuyor. Başarılı analist Mike McGlone, küresel piyasaların “deflasyonist güçlerle” karşı karşıya kalmasıyla 2022'de BTC'nin 100.000 ABD dolarına ve spot altının 2.000 ABD dolarına çıkabileceğini söyledi.

Bloomberg'in araştırma kolunda kıdemli bir emtia stratejisti olan Mike McGlone 9 Aralık'ta attığı bir tweet'te, gelecek yılın hem altın hem de BTC için iyi olacağını söyledi.

Deflasyon Sayesinde Bitcoin Patlayabilir

Enflasyon bu ay dünya çapında manşetlere çıkarken, BTC tüm zamanların en yüksek seviyelerinden %39 geriledi ve sözde riskten korunma rolüyle ilgili eleştirilere maruz kaldı. Koinbox.net olarak daha önce bildirdiğimiz gibi yeni ABD Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri Cuma günü açıklanacak ve analistler enflasyonun yıllık %6,7 oranında keskinleşeceğini tahmin ediyor.

Mike McGlone, enflasyonist baskıların yerini emtia fiyatlarının ve hisse senetlerinin düşmesine yol açtığı için gelecek yılın çok farklı olabileceğini savunuyor. Analist; “100.000 dolar Bitcoin, 50 Dolar petrol, 2.000 dolar altın?” diye tweet attı.

Bloomberg analisti Mike McGlone

Zirveye çıkan emtialar ve hazine tahvilindeki azalan verim, 2022'de deflasyonist güçleri canlandırma risklerine işaret ediyor ve bunlar Bitcoin ve altın üzerinde olumlu sonuçlar doğuruyor.

Analistin daha önce attığı bir gönderide, ham petrol fiyatlarının şu anda kabaca 2008 Küresel Mali Krizinden hemen önceki duruma eşit olduğunu vurguladı.

Peter Schiff, Enflasyonun Ortaçağa Yaklaştığını Söyledi

Mike McGlone, BTC hakkındaki boğa görüşleri ile tanınır. BTC ile karşılaştırıldığında nispeten sabit performansa sahip olan altın ise benzer makro güçlerden yararlanabilir.

Bitcoin ve altın tartışması büyümeye devam ediyor ve her iki tarafta 2021 4. çeyreğinde tahmin edilen kazançları göremedi. Ancak enflasyon hem BTC destekçileri hem de altın destekçileri fikir birliğine varıyor. En büyük altın destekçisi Peter Schiff, "Yatırımcılar, FED'in 2022'de parasal genişlemeyi daraltması ve faiz oranlarını hafifçe yükseltmesi için enflasyonla mücadele planını takip etse bile, bu enflasyon kamyonunu yoldan çıkarmak için çok geç olacağını ne zaman fark edecekler" dedi.

Son olarak FED başkanı Jerome Powell hakkında Schiff; “Powell orta çağa geçmezse enflasyon geçecek!” yorumunda bulundu.

Kaynak: koinbox.net

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.