Bitcoin ve Ethereum yükseldi, o altcoinlerde ralli var!

Geçen hafta yatırımcısını üzen kripto para piyasasının amiral gemisi Bitcoin ve Ethereum haftaya yükselişle başladı.

Bitcoin (BTC) fiyatı, kayıpları genişletmesinin ardından 53,500 dolar yakınlarında destek buldu. Yeni bir artış başlatan Bitcoin (BTC), 55,000 dolarlık direnç seviyesini geçti. BTC, aynı zamanda kısa vadeli pozitif bölgeye geçiş yapmak üzere 57,000 dolarlık direnç seviyesini bile geçti.

Ünlü kripto para analisti Aayush Jindal, kazançlarını konsolide eden Bitcoin (BTC) fiyatının, 58,000 dolarlık direnç seviyesinin üstünde olacak şekilde daha fazla yükseliş girişiminde bulunabileceğini ifade ediliyor. Aşağı yönde ilk destek seviyesi 56,500 dolar yakınlarında. Bir sonraki büyük destek seviyesinin ise 55,000 dolar yakınlarında oluştuğu fark ediliyor.

Ethereum (ETH) Fiyatı

Ethereum (ETH) fiyatı, 4,200 dolar ve 4,250 dolar seviyelerinin üstünde bir hareket için ivme kazandı. 4,300 dolar seviyesini kıran ETH, pozitif bir bölgede el değiştiriyor. Bir sonraki kilit direnç seviyesinin 4,350 dolar yakınlarında olduğunu belirten Jindal, ETH fiyatının söz konusu seviyenin üstünde ivme kazanmayı sürdürebileceğini aktarıyor.

Aşağı yönlü bir düzeltme durumunda ETH fiyatı, 4,250 dolar yakınlarında destek bulabilir. Jindal, bir sonraki büyük destek seviyesinin 4,200 dolar yakınlarında olduğunu ifade ederken, ETH fiyatının buradan daha da düşebileceğini dile getiriyor.

Cardano (ADA) Fiyatı

Cardano (ADA) fiyatı düşüşe devam ederek, 1,50 dolar seviyesinin altına gerildi. Şu anda kayıpları düzelten ADA, 1,55 doların üstünde el değiştiriyor. ADA fiyatının yükselişi sürdürebilmek için kısa vadede 1,65 dolar seviyesini geçmesi gerekiyor.

Binance Coin (BNB) Fiyatı

Binance Coin (BNB) fiyatı yüzde 5 artış gösterdi ve 585 dolar seviyesini kırdı. Boğalar, BNB fiyatını 600 dolar seviyesinin üstüne itti. Jindal, BNB fiyatının yükselmeye devam edebileceğini belirtiyor. Bir sonraki büyük direnç seviyesi ise 620 dolar yakınlarında.

Solana (SOL) Fiyatı

Solana (SOL), 190 dolar seviyesinin üstünde bir hareket için ivme kazandı. Yüzde 7 artış gösteren SOL, 200 dolar seviyesinin üstünde bile çıktı. En yakın direnç seviyesinin 212 dolar yakınlarında olduğu fark ediliyor. SOL fiyatı, buradan 225 dolar seviyesine kadar yükselebilir.

Shiba Inu (SHIB) Fiyatı

Shiba Inu (SHIB) fiyatı, 0,000040 dolar seviyesinin altına yerleşirken, yukarı yönlü bir düzeltmeden önce 0,0000365 dolar seviyesini test etti. SHIB fiyatının yükselişi sürdürebilmek için 0,000040 dolar seviyesini aşması gerekiyor. Bir sonraki büyük direnç seviyesinin 0,000042 dolar yakınlarında olduğu görülüyor.

XRP (XRP) Fiyatı

XRP (XRP) fiyatı, kayıpları telafi etmeden önce 0,88 dolar seviyesini test etti. Söz konusu fiyat, 0,92 dolar ve 0,95 dolar olmak üzere iki direnç seviyesinin üstünde işlem görüyor. Bir sonraki büyük direnç seviyesinin 1,00 dolar yakınlarında olduğu görülüyor. Jindal, 1,00 doların üstünde bir kapanış gerçekleşmesi durumunda XRP fiyatının 1,05 dolara kadar yükselebileceğini belirtiyor. Aksi takdirde XRP fiyatının, 0,92 dolar seviyesinin altına gerileyebileceği ifade ediliyor.

Diğer Altcoinler

DOT, KSM, BORA, KLAY, ENJ, LRC, LUNA, MANA, WAXP, GALA ve SAND dâhil olmak üzere çok sayıda altcoin yüzde 10'un üzerinde artış gösterdi. Yüzde 30'dan fazla değer kazanan SAND, 7,7 dolar seviyesini geçti.

Kaynak: Koinbox.net

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.