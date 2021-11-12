Bitcoin ve Altcoinlerde son durum! Hangi seviyeleri görecekler?

Tahminleriyle dikkat çekmeyi başaran ünlü kripto para analisti Aayush Jindal, Bitcoin (BTC) ve altcoinler ile ilgili güncel analizlerini paylaştı. Bu analizlere göre, BTC ve altcoinler hangi seviyeleri görecek?

Başarılı kripto para analisti Aayush Jindal, son dönemde hareketliliğiyle gündeme gelen kripto para piyasası ile ilgili son durumu paylaştı. Jindal, Bitcoin (BTC) ve altcoinler için beklediği seviyeleri tek tek açıkladı.

BTC fiyatı 65.000 dolarlık destek seviyesinin altına gerilerken, şu anda toparlanmaya çalışıyor. BTC, 65.500 dolar seviyesinin yakınlarında bir direnç seviyesi ile karşı karşıya kalmış durumda. Öte yandan, büyük altcoinlerin önemli bir kısmında yukarı yönlü bir hareket var. İvme kazanan Ethereum (ETH), 4.800 doların üstüne çıkabilir. XRP (XRP), şu anda 1.22 dolar yakınlarında el değiştiriyor. XRP fiyatındaki yükseliş sürebilir. Cardano (ADA) ise 2.12 doların üstünde bir hareket için ivme kazanabilir.

Bitcoin (BTC) Fiyatı

Bitcoin (BTC) fiyatının, 65.000 doların altında gerçekleşen aşağı yönlü bir kırılmadan sonra kayıpları artırdığı görülüyor. Toparlanmadan önce 63.500 doların altına kadar gerileyen BTC fiyatının, şu anda kayıpları konsolide ettiği fark ediliyor. BTC, 65.000 dolar yakınlarında el değiştiriyor. Aşağı yönde ilk destek seviyesi 64.500 dolar yakınlarındayken, bir sonraki ana destek seviyesi ise 64.000 dolar yakınlarında. Jindal, BTC fiyatının 63.200 doları test edebileceğini düşünüyor. BTC fiyatının, yukarı yönde 65.500 dolar yakınlarında bir direnç seviyesi ile karşı karşıya olduğu görülüyor. Bir sonraki ana direnç seviyesi ise 66.200 dolar yakınlarında şekilleniyor. Jindal, BTC fiyatının bunun üzerinde bir yükseliş momentumu kazanabileceğini aktarıyor.

Ethereum (ETH) Fiyatı

Ethereum (ETH), 4.750 doların üstünde istikrarlı bir artış başlatırken, 4.800 dolar seviyesinin yakınlarında direnç seviyeleri ile karşı karşıya geliyor. Ana direnç seviyesinin 4.850 dolar yakınlarında olduğu fark ediliyor. Jindal, kısa vadede daha sağlam bir artış gerçekleşebilmesi için 4.850 doların üstünde bir kapanışın gerekli olduğuna inanıyor. Aşağı yönde ilk destek seviyesi 4.720 dolar yakınlarındayken, bir sonraki ana destek seviyesi ise 4.650 dolar yakınlarında. Jindal, ETH fiyatının 4.550 doları test edebileceğini belirtiyor.

Cardano (ADA) Fiyatı

Cardano (ADA), 2.00 dolar ve 2.05 dolmak üzere iki destek seviyesinin üstünde konsolide oluyor. ADA fiyatının 2.12 dolar yakınlarında bir direnç seviyesi ile karşı karşıya olduğu görülüyor. Jindal, 2.12 doların üstünde bir kapanış gerçekleşmesi halinde ADA fiyatının yönünü 2.20 dolar seviyesini çevirebileceğini kaydediyor.

Binance Coin (BNB) Fiyatı

Binance Coin (BNB), 635 dolarlık direnç seviyesine doğru yükselişini sürdürüyor. En yakın direnç seviyesinin 640 dolar yakınlarında olduğu fark ediliyor. Ana kırılma bölgesinin 650 dolar seviyesinin yakınlarında olduğuna dikkat çeken Jindal, BNB fiyatının buradan istikrarlı bir ralli başlatabileceğini dile getiriyor.

Solana (SOL) Fiyatı

Solana (SOL), 235 dolar seviyesinin yakınlarında sıkışmış durumda. 242 dolar ve 245 dolar seviyelerinin yakınlarında direnç ile karşılaşan SOL için ana direnç seviyesi ise 250 dolar yakınlarında. Jindal, SOL fiyatının kısa vadede buradan yükseliş ivmesi kazanabileceğini aktarıyor.

Shiba Inu (SHIB) Fiyatı

Shiba Inu (SHIB) fiyatı, yüzde 5 oranında değer kazandı. SHIB, şu anda 0.000055 dolar seviyesine doğru yaklaşıyor. Jindal, 0.000055 dolarlık direnç seviyesinin üstünde bir kapanışın büyük bir ihtimalle istikrarlı bir artış başlatabileceğine inanıyor. Ünlü analist, aksi takdirde SHIB fiyatının 0.000052 dolar seviyesine doğru gerileyebileceğini dile getiriyor.

XRP (XRP) Fiyatı

XRP (XRP) fiyatının, 1.20 dolarlık destek seviyesinin üstünde olumlu sinyaller verdiği fark ediliyor. Yukarı yönde en yakın direnç seviyesinin 1.232 dolar olduğu görülüyor. Ana direnç seviyesi ise 1.25 dolar yakınlarında. Jindal, 1.25 doların üstünde bir kapanış gerçekleşmesi durumunda kısa vadede daha sağlam bir artış başlayabileceğini vurguluyor.

Diğer Altcoinler

Jindal, yüzde 8'in üstünde değer kazanan altcoinleri şöyle sıraladı:

XEC

SAND

NEAR

MINA

CHZ

ZEC

ZEN

ALGO

MANA

ZRX

UMA

Yüzde 19 oranında değer kazanan UMA, 3.00 dolar seviyesini kırmış durumda. IOTX, OMG ve LRC ise yüzde 10'dan fazla değer kaybetti.

Kaynak: koinbox.net

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.