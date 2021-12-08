Bitcoin ve Altcoin’lerde son durum ne?

Lider kripto para birimi Bitcoin‘de ve altcoin’ler zaman zaman yükselişe geçerken zaman zaman sert düşüşler yaşıyor. Gelin hep birlikte bu soruya bir cevap arayalım ve kripto para piyasasına bir göz atalım.

Kripto para piyasası oldukça zor bir dönemden geçiyor. Öyle ki lider kripto para birimi Bitcoin‘de ve altcoin'ler zaman zaman yükselişe geçerken zaman zaman sert düşüşler yaşıyor. Dolayısıyla, kripto para birimlerindeki bu volatil hareketler pek çok kişinin kafasında şu sorunun belirmesini sağlıyor; Kripto paralar düşecek mi, yoksa yükselecek mi? Gelin hep birlikte bu soruya bir cevap arayalım ve kripto para piyasasına bir göz atalım.

Bitcoin (BTC)

Amiral gemisi kripto para birimi 42.000 dolara geriledikten sonra yaralarını sarmak için mücadelesini sürdürüyor.

Bitcoin, uzun bir süre 50.000 dolar seviyesini geri almak için çabaladı ve sonunda bunu başardı. Geçtiğimiz gün Bitcoin'in yukarı yönlü bir hareket başlatmasıyla birlikte lider kripto para birimi 50.000 doların üzerine yükseldi.

Bitcoin'in 50.000 doların üzerine yükselmesiyle birlikte amiral gemisi kripto para birimi 52.000 dolar seviyesini de test etti ancak başarılı olamadı.

İçeriğin kaleme alındığı an itibarıyla Bitcoin, CoinMarketCap verilerine göre son 24 saatte %1.15'lik bir düşüşle 50.459 dolar seviyesinde alım satım işlemi görmeye devam ediyor.

Altcoin'lerde Son Durum Ne?

Öte yandan altcoin'lere bakıldığında, altcoin‘ler lider kripto para birimi Bitcoin'le paralel hareket etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz gün BTC‘de yaşanan artış altcoin'leri de etkiledi ve kripto paraların fiyatlarında artış gerçekleşti.

Ancak bugün Bitcoin'in yeniden gerilemesiyle birlikte kripto para piyasası yeniden kırmızıya büründü.

Piyasa değeri bakımından en büyük altcoin olan Ethereum (ETH), dün yaşanan artışla birlikte gün içerisinde 4.425 dolar seviyesine kadar yükseldi. Ancak daha sonra Ethereum'da düşüş başlamasıyla birlikte fiyat 4.255 dolar seviyelerine kadar geriledi.

Ethereum şu anda CoinMarketCap verilerine göre son 24 saatte %0.43'lük bir düşüşle 4.341 dolardan işlem görmeye devam ediyor.

Ek olarak diğer altcoin'lerdeki günlük fiyat değişime bakarsak şu şekilde bir tablo karşımıza çıkıyor;

Binance Coin (-%2.46) 574 Dolar, Solana (-%4.18) 188 Dolar, Cardano (-%5.54) 1.37 Dolar, Ripple (-%1.65) 0.81 Dolar, Polkadot (%4.23) 29.18 Dolar, Terra (%0.95) 67 Dolar.

Kaynak: coin-turk.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.