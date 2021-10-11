Bitcoin için yeni zirve yolunda kritik seviyeler

En büyük kripto para birimi olan Bitcoin (BTC), bugün 57 bin dolara dayandı ve 64 bin 900 dolar seviyesindeki rekorunu kırmaya bir adım daha yaklaştı.

En büyük kripto para birimi olan Bitcoin (BTC), yoluna yükselişle devam ediyor. Bitcoin bugün 57 bin dolara dayandı ve 64 bin 900 dolar seviyesindeki rekorunu kırmaya bir adım daha yaklaştı.

Buradan yüzde 15'lik bir yükseliş, bir numaralı kripto parayı 65 bin doların üzerine taşıyacak.

Peki bu ne kadar mümkün? Bitcoin'in teknik analizi fiyatın gidişatında hangi seviyelerin öne çıkacağını gösteriyor?

Bitcoin grafiğinde ana direnç olarak belirttilen 52920 seviyesi hacimli bir mum ile kırıldı. Artık bu seviye güçlü bir destek bölgesi olarak çalışacağı öne sürüldü.

Piyasa uzmanları, “Bitcoin'de yükselişin devam etmesi durumunda 61185 seviyesi hedef olarak takip edilmeli” uyarısında bulunarak, “Düzeltme hareketi başlar ise 52920 – 51088 ve 48500 destek seviyeleri takip edilmeli. 48500 seviyesinin altında mum kapanışı görmediğimiz sürece yükseliş trendi devam eder” diyor.

Kraken'den Bitcoin raporu:

100 bin dolar yolu açık

Öte yandan Kraken borsası yeni kripto para raporunda, Bitcoin'in yılın son çeyreğinde Eylül ayı kapanışının 2 katı fiyata ulaşabileceğini yazdı. Bitcoin'in genelde yılın en iyi performansını son çeyrekte gösterdiğinin yazıldığı raporda şu ifadeler yer aldı:

“BTC için 3. çeyrek pozitif olmasına rağmen, 4 çeyrek en büyük kripto paranın en iyi performansını gösterdiği dönemdir. Son iki 4. çeyrek getirisi ise (3. çeyreğe göre) sırasıyla %119 ve %58'dir. Bitcoin'in Eylül ayı kapanışının 43800 dolar olduğu düşünüldüğünde %119'luk bir getiri fiyatı kabaca 96 bin dolara taşır”

“Kasım ve Aralık boğalar için çok daha olumlu”

Raporda ayrıca Ekim ayının Eylül'e oranla çok daha volatil olmasının beklendiği belirtildi:

“Ekim ayının hareketlerine bakacak olursak bu dönemin Eylül'den çok daha volatil geçmesi bekleniyor. Eylül ayındaki yıllık ortalama volatilite %61'ken, Ekim ayının başında olmamıza rağmen rakam %66'ya ulaştı. Tarihsel istatistiklere baktığımızda da, volatilite konusunda Ekim ayının kapanışı Eylül'e göre %13 daha yukarıda yaptığını görüyoruz. Ekim ayı Bitcoin için olumlu bir ay olarak gözükse de, Kasım ve Aralık bu anlamda ‘boğalar' için çok daha güçlü bir zaman dilimi…”

CEO'su Jesse Powell da, özellikle bu yaz aylarında yaptığı yorumlarda “Bitcoin sene sonu ya da 2022 başı 100 bin dolar olur” demişti.

Haberin yazıldığı saat 15.00 sıralarında Bitcoin yaklaşık 56 bin 446 dolardan işlem görüyordu.

Kaynak: uzmancoin.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.