Bitcoin fiyatındaki 'aşırı düşüş' neden kaynaklandı?

Bitcoin tarihinin en sert düşüşlerinden birini yaşayarak, 57 bin dolar seviyesinden 42 bin dolara kadar indi. Kripto para yazarı Elijah Pollacak, Bitcoin fiyatınının 'dip' görmesini, borsa ile korelasyondan kaynaklandığını öne sürdü.

Elijah Pollacak

Bitcoin, bu Cumartesi (dün) sabahı erken saatlerde 42,874,62 dolara ulaştı. En büyük kripto para varlığı, yaklaşık iki aydır böyle fiyatlar görmedi ve yine de bir gecede %12 düşüş yaşadı. Birçok kişi bunun yaklaşan bir ayı piyasasının işareti olmasından korkarken, bu, borsadaki son düşüşün etkilediği bir sarsıntıdan başka bir şey değil.

Borsa Baskısı

Son haftalarda borsa, Elon Musk ve Jeff Bezos gibi milyarderlerden milyarlarca dolarlık satışlar gördü. Bunun nedeni Biden yönetiminin multimilyoner ve milyarderlere ek vergi uygulaması. Vergi, 10 milyon dolar veya daha fazla kazanan haneler için yüzde 5 ve 25 milyon dolar için yüzde 8'dir. Tahminler, verginin 200 milyar doların üzerinde gelir getirebileceğini gösteriyor. İdare henüz vergiyi uygulamadı, o kadar çok kişi varlıklarını satıyor ki bu vergiden pay alabilmek için piyasada düşüş eğilimine yol açıyor.

Covid-19'un Omicron türü üzerinde devam eden panik, fiyat düşüşüne katkıda bulunan başka bir faktördür. Bazı ülkeler sınırlı seyahate sahiptir ve ek kısıtlamalar getirmektedir. Bu, yatırımcıların hisselerinin bir kısmını satmalarına neden olan daha fazla piyasa paniğine neden oldu ve bu, son beş gün içinde S&P 500'deki -1.95'lik düşüşe katkıda bulunan bir faktör haline geldi.

Her şeyden önce, Wall Street Cuma günü kötü bir gün geçirdi. Aslında yüksek açıldı, ancak hızla kırmızıya düştü. Cuma günü yayınlanan iş raporu, Kasım ayı boyunca ABD ekonomisine yalnızca 210.000 iş eklendiğini ve bunun da fiyattaki bu düşüşe katkıda bulunduğunu belirtiyor. Ekonomistler, ABD ekonomisine bu sayının iki katından fazlasının eklenmesini bekliyordu, bu nedenle bu, piyasaya hayal kırıklığı yaratan bir darbe oldu.

İlk bakışta, tüm bunlar kötü haber gibi görünüyor, ancak biraz daha derine inildiğinde, bu manşetlerde gizli bir yükseliş haberi var. İşsizlik oranı, pandeminin başlangıcından bu yana en düşük olan %4,2'ye düştü. Kasım ayı rakamları beklentileri karşılamasa da ABD son üç ayda ekonomiye bir milyonun üzerinde istihdam ekledi.

Enflasyon raporunu bekleyen yatırımcılar arasında tansiyon yüksek olmaya devam ediyor. Omicron varyantı ve ülkelerin küresel olarak nasıl kısıtlamalar uygulayacağı hakkında daha fazla haber de pazar üzerinde önemli bir etkiye sahip olacak.

Bitcoin bir varlık

olarak nasıl görülüyor?

Bitcoin ve bir bütün olarak kripto para fikri giderek ana akım haline geliyor. Beş yıl kadar kısa bir süre önce, Bitcoin (BTC) büyük ölçüde ek bir yatırım olarak görülüyordu ve değeri çok az olan veya hiç olmayan bir yatırımdı. Artık durum uzaktan bile değil.

En büyük hedge fonları ve milyarderlerin çoğu, son yıllarda portföylerine en azından bir miktar BTC ekledi. Bazıları bunu onaylayacak kadar ileri gitti veya işlerinin ayrılmaz bir parçası olarak bir tür kripto para birimi ödemesi ekledi.

Örneğin, iki yıldan fazla bir süre önce Mark Cuban'ın sahibi olduğu basketbol takımı Dallas Mavericks , bilet ve mallar için bir ödeme şekli olarak Bitcoin'i kabul etmeye başladı.

Geçmişte, Bitcoin piyasası altın piyasasına benzetiliyordu. Her ikisi de piyasanın geri kalanıyla birlikte hareket etmek zorunda değildi ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kötü ekonomik haberlere karşı korunmak için iyi bir yoldu. Şimdi, bunların hepsi değişti. Kurumsal yatırımcılar, perakende yatırımcıların eskiden BTC'ye büyük miktarda para yatırarak sahip oldukları bireysel gücün çoğunu elinden alıyor. Bitcoin'deki büyük oyuncuların çoğu artık borsada da büyük oyuncular olduğu için, bu kaçınılmaz olarak borsa fiyatları ile daha yakın bir korelasyona yol açacaktır.

Korelasyon kanıtı

NASDAQ, S&P 500 ve Wilshire 5000 fiyatlarında haftalık düşüşler gördü. Daha yakın zamanda BTC grafiğindeki fiyat düşüşlerini incelerken, piyasa endeksi fonlarınınkine çarpıcı bir şekilde benziyorlar. Bitcoin bir varlık için daha değişkendir, bu nedenle düşüşler ve kazançlar genellikle daha büyüktür, ancak grafiklerin genel hareketi geçen ay daha benzer hale geldi.

Bitcoin, son gün %10'un üzerinde bir düşüş gördü ve yaklaşık 2 ayın en düşük seviyesi olan 42.000$'a düştü. Piyasa endeksi fonları, son derece endişe verici olan bu boyutta düşüşler görmese de, fiyatlarda düşüşler gördüler. Büyük ticari yatırımcılar, 50.000 dolar ve 47-49.000 dolar aralığındaki kilit destekleri kaldırdı. Büyük şirketler ve riskten korunma fonları bir varlığın büyük bir kısmını ellerinde tutmaya başladıklarında, fiyatı bu şekilde değiştirebilirler. Perakende yatırımcılar tek başına bu kadar büyük bir fiyat değişikliğine neden olamaz ve böyle düşünmek aptalca.

Bu büyük BTC düşüşünün bir amacı, BTC için 53-58.000 dolar civarındayken uzun bir kaldıraç oluşturan tüm perakende yatırımcıları sallamaktı. Spot pozisyonlarını korkudan zarara satanlardan bahsetmiyorum bile. Yüz milyonlarca kişinin bu sarsıntıdan çok yararlananlar olduğu gibi kaybedenler de oldu. Bu düşüş yatırımcılara bir şey söyleyecekse, borsayı yakından izlemek gerekir, çünkü bu noktada BTC fiyatı ile kesin bir korelasyon var.

Kaynak: modernconsensus-com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.