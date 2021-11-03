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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne?

Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne?

Kripto para piyasaları 3 trilyon dolar büyüklüğüne yaklaştı. Peki Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne? BTC, ETH ve XRP kaç dolar/TL oldu? İşte ayrıntılar…

1 Saat Önce
2021-11-03 12:26:08
Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne?

Kripto para piyasaları bugün de yükseldi.

Coingecko'da yer alan bilgilere göre son 24 saatte piyasalar yüzde 3.8 yükseldi. Böylece piyasaların toplam büyüklüğü 2 trilyon 887 milyar dolara erişti.

İki gündür yükselen piyasalar böyle devam ederse 3 trilyon dolar barajı da aşılmış olacak.

Saaı 11.15 itibariyle Bitcoin yüzde 3 yükseliş gösterdi. BTC'nin fiyatı 63 bin 231 dolar seviyesine çıkarken hakimiyeti ise yüzde 41.30'a düştü. Bitcoin hakimiyetinin azalmasının sebebi diğer kripto paraların BTC'ye oranla daha fazla yükselmesi.

Ethereum ise kazançlı bir 24 saat geçirdi. ETH'nin fiyatı yüzde 6.1 artarak 4 bin 609 oldu.

Ripple da ETH gibi hızlı bir yükseliş yaşadı. XRP yüzde 10 artarak 1.20 dolara çıktı.

Öte yandan Dogecoin ise son 24 saatte değişiklik göstermedi. DOGE halen 27 centten alıcı buluyor.

Kaynak: ntv.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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