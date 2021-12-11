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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Bitcoin, dolara karşı yarışı kazandı

Bitcoin, dolara karşı yarışı kazandı

ABD’de enflasyon verilerinin açıklanmasıyla dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin (BTC) artışa geçti.

3 Saat Önce
2021-12-11 08:56:30
Bitcoin, dolara karşı yarışı kazandı

ABD'de enflasyon verilerinin önemli seviyelere ulaşmasıyla birlikte Bitcoin (BTC) fiyatında da önemli bir artış görüldü. Verilerin açıklanmasıyla birlikte 2.000 dolara yakın bir değer kazanan BTC şu anda ise (Türkiye saatiyle: 09:04) 48.269 dolarlık bir değere sahip. Peki kripto para liderinde şimdi neler bekleniyor?

İşte detaylar..

bit3

ABD'de enflasyon verileri %6.8 olarak açıklanırken Bitcoin'in (BTC) dolar karşısındaki yarışı kazandığı görülüyor. Elinde dolar bulunduran kişiler paralarının değer kaybetmesini izlerken tercihini Bitcoin'den yana yapanlar ise son düşüşlere rağmen 2.5 kata yakın bir değer artışı yaşadılar. Durum bu olunca da kripto paraların artık önemli bir yatırım aracı olduğu da kesinleşmiş oldu.

Bu yıl 68.789 dolar ile tüm zamanlar rekorunu kırmış olan BTC bunun ardından önemli bir düşüş trendi içerisine girmiş durumda. Bu durum bazı yatırımcıları korkutarak piyasalardan çıkmalarına neden olsa da büyük ölçekli alımlar devam ediyor. Özellikle MicroStrategy gibi uzun vadeli şirket yatırımlarında önemli derecede artış olduğu vurgulanmakta. Bu durum da uzun vadede kripto paralara olan güveni bir kez daha vurguluyor diyebiliriz.

Kaynak: haberkoin.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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