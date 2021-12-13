Bitcoin’de tehlike sürüyor! Daha fazla düşüş olası mı?

Piyasa değeri bakımından en büyük kripto para birimi olan Bitcoin, 50.000 dolarlık direncin altında düşüş işaretleri gösteriyor. Fiyat şu anda 49.000 doların ve 100 saatlik basit hareketli ortalamanın hemen altında işlem görüyor.

Piyasa değeri bakımından en büyük kripto para birimi olan Bitcoin (BTC), 47.000 dolar destek bölgesinden bir toparlanma dalgası başlattı. BTC 48.500 dolar ve 49.000 dolar direnç seviyelerinin üzerine çıktı. Öyle ki Bitcoin son yükseliş dalgasıyla birlikte 50.000 dolarlık bölgeyi ve 100 saatlik basit hareketli ortalamayı bile kırdı.

Ancak, 50.800 doların üzerinde yukarı yönlü artışını sürdüremedi ve 50.788 dolar civarında bir yüksek oluştuktan sonra yeniden 50.000 doların altına geriledi. Son düşüşle birlikte fiyat, 46.943 dolardan 50.788 dolara yükseliş hareketinin %50 Fib izleme seviyesinin altına düştü.

Ayrıca, BTC/USD paritesinin saatlik grafiğinde 49.500 dolara yakın destekle önemli bir yükselen kanalın altında kırılma oldu.

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), içeriğin kaleme alındığı an itibarıyla CoinMarketCap verilerine göre 49.000 doların ve 100 saatlik basit hareketli ortalamanın hemen altında işlem görüyor.

Bitcoin'de kritik öneme sahip seviyelere bakacak olursak yukarı yönde ilk direnç 49.200 dolar seviyesinin yakınında yer alıyor. İlk büyük direnç ise 49.500 dolar seviyesine yakın.

Ek olarak ana direnç 50.000 dolarlık bölgeye yakın. 50.000 dolarlık kritik seviyenin üzerinde bir günlük kapanış, daha fazla yükseliş için kapıları açabilir. Bir sonraki kilit direnç ise 50.800 dolar seviyesinin yakınında bulunuyor. Bitcoin‘de bu seviyenin üzerinde bir artış fiyatı muhtemelen 52.000 dolar seviyesine kadar yükseltebilir.

BTC'de Daha Fazla Düşüş Olası Mı?

Bitcoin 50.000 dolarlık direnç bölgesini geçemezse, aşağı doğru hareket etmeye devam edebilir. Dolayısıyla Bitcoin‘de destek seviyelerinin takip edilmesi gerekiyor. BTC'de aşağı yönde ilk destek 48.500 dolar seviyesine yakınında bulunuyorken ilk büyük destek ise 48.400 dolar civarında.

Dolayısıyla 48.400 dolarlık desteğin altında aşağı yönlü bir kırılma, fiyatın 47.000 dolar seviyelerine kadar gerilemesine neden olabilir.

Teknik göstergeler:

Saatlik MACD: MACD, düşüş bölgesinde yavaş yavaş hız kazanıyor.

Saatlik RSI (Göreceli Güç Endeksi): BTC/USD için RSI şu anda 50 seviyesinin altında.

Ana Destek Seviyeleri: 48.400 Dolar, ardından 47.000 Dolar.

Ana Direnç Seviyeleri: 49.200 Dolar, 50.000 Dolar ve 50.800 Dolar.

Kaynak: coin-turk.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.