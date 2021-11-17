Bitcoin (BTC) ve Altcoinlerde düşüş sürüyor! Piyasada son durum nasıl?

Başarılı kripto para analisti Aayush Jindal, Bitcoin (BTC) ve altcoinlerde düşüşün sürdüğüne dikkat çekiyor. Jindal, kripto para piyasasındaki son durumu analiz ediyor. İşte o analiz…

Bitcoin (BTC), geçen hafta kırdığı rekordan sonra bu hafta önemli ölçüde değer kaybına uğradı. Söz konusu düşüşle birlikte altcoinlerin de kayba uğradığı görülü. Ünlü analist Aayush Jindal, kripto para piyasasının son durumu ile ilgili analizlerini paylaştı.

62.000 dolarlık destek seviyesinin altındaki düşüşünü devam ettiren BTC fiyatı, düşüş bölgesine girmek amacıyla 60.000 dolarlık destek seviyesini kırdı. BTC, şu anda düşüş sinyalleri veriyor. Büyük altcoinlerin birçoğunun da aynı şekilde düşüş sinyalleri verdiği görülüyor. BTC bir gün içerisinde yüzde 3 oranında değer kaybına uğrarken, ilk 10 sırada yer alan diğer kripto para birimlerinin yüzde 4-yüzde 6 oranında düzeltildiği görüldü. Ethereum (ETH), 4.350 dolar ve 4.250 dolar seviyelerinin altına düştü. XRP (XRP), 1.05 dolar seviyesini tekrar test etti. Cardano (ADA) ise 1.75 dolarlık ana destek bölgesini test etti.

Bitcoin (BTC) Fiyatı

Bitcoin (BTC) fiyatı, 63.500 doların altında düşüş ivmesi kazanmasının ardından 62.000 dolarlık destek seviyesini kırdı. 60.000 doların altına gerileyen BTC, 58.500 doların üstünde kaldı. Fakat boğaların toparlanmaya başlamak için uğraştığı görülüyor. Aşağı yönde ilk destek seviyesinin 59.200 dolar yakınlarında olduğu fark ediliyor. Bir sonraki ana destek seviyesinin 58.500 dolar yakınlarında olduğunu kaydeden Jindal, BTC fiyatının buradan 56.800 doları test edebileceğini aktarıyor. BTC fiyatının yukarı yönde 60.000 dolar ve 60.500 dolar seviyelerinin üstünde konumlanmak amacıyla mücadele edebileceğini dile getiren Jindal, en yakın direnç seviyesinin 62.500 dolar yakınlarında şekillendiğini kaydediyor.

Ethereum (ETH) Fiyatı

Ethereum (ETH) fiyatı, 4.350 dolar seviyesinin altına geriledi. Söz konusu altcoin, 4.250 doların altında el değiştirdi. Fakat 4.100 doların altında bir kırılma gerçekleşmedi. ETH fiyatının hala 4.000 doların çok üstünde olduğuna dikkat çeken Jindal, ayıların 4.320 dolar yakınlarında aktif kalabileceğini belirtiyor. Aşağı yönde ilk destek seviyesinin 4.100 dolar yakınlarında olduğu görülüyor. Jindal, ana destek seviyesinin 4.000 dolar yakınlarında olduğunu kaydederken, fiyatın buradan 3.850 doları test edebileceğini aktarıyor.

Cardano (ADA) Fiyatı

Cardano (ADA), kayıpları 1,85 dolar ve 1,80 dolar olmak üzere iki destek seviyesinin altına genişletti. 1.75 dolarlık destek seviyesini bile test eden ADA, şimdi kayıpları konsolide etmeyi sürdürüyor. Jindal, yukarı yönde 1,92 dolar ve 1,95 dolar yakınlarında ADA fiyatının satıcılarla karşılaşabileceğini dile getiriyor.

Binance Coin (BNB) Fiyatı

Binance Coin (BNB) fiyatı, 600 dolarlık destek seviyesinin altına geriledi. BNB, 585 dolar ve 570 dolar seviyelerinin altına geriledi. Jindal, daha fazla kayıp yaşanması durumunda kısa vadede 550 dolar seviyesine doğru bir hareket gerçekleşebileceğini aktarıyor.

Solana (SOL) Fiyatı

Solana (SOL), kayıplarını 225 dolarlık destek seviyesinin altına genişletti. Boğalar tarafından 210 dolar desteği korunuyor. Fakat ana destek seviyesinin 200 dolarda olduğu görülüyor. Jindal, 200 doların altına aşağı yönlü bir kırılma gerçekleşmesi halinde SOL fiyatının 185 dolara doğru itilebileceğini belirtiliyor.

Shiba Inu (SHIB) Fiyatı

Shiba Inu (SHIB), yüzde 5'ten fazla değer kaybetti. SHIB, şimdi 0.000048 dolar seviyesinin yakınlarında el değiştiriyor. 0.0000475 dolar seviyesinin altında aşağı yönlü bir kırılma gerçekleşmesi halinde SHIB fiyatının daha da aşağı çekilebileceğini kaydeden Jindal, bir sonraki ana destek seviyesinin 0.0000465 dolar yakınlarında olduğunu ve fiyatın buradan 0.000045 doları test edebileceğini belirtiyor.

XRP (XRP) Fiyatı

XRP (XRP) fiyatı, yüzde 5 oranında değer kaybetmesinin ardından 1.12 dolar seviyesinin altına yerleşmiş durumda. 1.05 dolar seviyesini test eden XRP, 1.00 doların çok üstünde kaldı. Jindal, 1.12 dolardaki desteğin kısa vadede bir direnç görevi görebileceğini dile getiriyor.

Diğer Altcoinler

Ünlü analist, yüzde 8'den fazla değer kaybeden altcoinlerden bazılarını şöyle sıraladı:

RUNE

LUNA

KSM

CAKE

DASH

VET

MINA

NEAR

ICX

KCS

ZEC

KDA

Yüzde 15 oranında değer kaybeden KDA, 18 dolar seviyesinin altında el değiştirdi. SAND, MIOTA, MANA, AVAX ve CRV, yüzde 5'ten fazla artış gösterdi. SAND, yüzde 27 oranında ralli yapmasının ardından 3.30 dolar seviyesini geçmiş durumda.

Kaynak: koinbox.net

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.