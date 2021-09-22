DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Evergrande'dan borç açıklaması
Kamu 100 bin atama hangi branşlarda ve bölümde olacak? 100 bin memur atama ne zaman yapılacak?
Sadettin Kaynak'ın hayatı film olacak
37 milyon TL vurgun yapan şebekeye operasyon: 22 gözaltı
İki kurumdan istihdam ilanları Resmi Gazete'de
İŞKUR işçi alımı ilanına nasıl başvuru yapılır? İŞKUR memur-işçi ilanına nasıl başvurulur?
İstanbul merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
Rus Basınından şok iddia: Fransa NATO’dan çekiliyor
Sivasspor defans oyuncusu Goutas forvetleri geride bıraktı
Fed'in kararı ne olacak?
Hazine ve Maliye Bakanı Elvan: TÜİK talimatla iş yapmıyor
Biden: ABD yeni bir Soğuk Savaş istemiyor
Bitcoin 6 haftanın dibini gördü
2021 Engelli personel atama | Engelli memur alımı | EKPSS ile personel ataması ne zaman yapılacak?
Avustralya'da deprem

TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Bitcoin 6 haftanın dibini gördü

Bitcoin 6 haftanın dibini gördü

Çin'de devam eden Evergrande belirsizliği sürerken ABD'de SEC Başkanı Gary Gensler'in kripto para piyasası için düzenleme çağrısında bulunmasıyla Bitcoin gece saatlerinde 6 hafta sonra ilk kez 40.000 doların altını gördü. Sabah saatlerinde yeniden 41.000 doların üzerine çıktı

46 Dakika Önce
2021-09-22 09:13:18
Bitcoin 6 haftanın dibini gördü

300 milyar dolarlık borcu bulunan Çin'in en büyük ikinci gayrimenkul şirketi Evergrande'ın iflas edip etmeyeceğine yönelik belirsizlikle kripto paralarda geleneksel borsalarla beraber bir düşüş yaşanmıştı.

Habertürk'ten Selim Karahan'ın haberine göre Bitcoin bu süreçte 3 günde yaklaşık 48.000 dolardan 43.000 dolara geriledi. Dün akşam ise Bitcoin ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler'in açıklamalarıyla 6 hafta sonra ilk kez 40.000 doların altını gördü.

Gensler kripto para piyasası için devlet denetim ve regülasyonunun şart olduğunu belirtti. Özellikle ABD Doları'na endeksli stablecoinlerin denetlenmezse yatırımcı için büyük bir risk barındırdığını belirtti.

Gary Gensler regülasyonların kripto para piyasasının gelişimi için şart olduğunu söylese de yatırımcı bu açıklamalara pek olumlu yaklaşmadı.

Açıklama öncesi 42.800 dolar olan Bitcoin 39.787 dolara kadar geriledi. Buradan gelen tepki alımlarıyla bu sabah itibarıyla yeniden 41.940 dolara çıktı.

AVAX HIZLI TOPARLANDI

Son yükselişe rağmen Bitcoin'de günlük düşüş yüzde 1.1 oldu.

Piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto para olan Ethereum da günlük yüzde 4 düşüşle 2.850 dolara geriledi.

Dün gece SEC Başkanı'nın açıklamalarının ardından 55 dolara kadar düşen Avalanche ise (AVAX) ise en hızlı toparlanan kripto paralardan birisi oldu. AVAX bu sabah yeniden 61 dolara çıktı. TSİ 8.00 itibarıyla günlük yüzde 8 yükseldi.

Kripto para piyasası SEC'in ardından şimdi Fed'in para politikasıyla ilgili yapacağı açıklamalara odaklanmış durumda.

Son 24 saatte piyasa değeri bakımından ilk 100'de yer alan kripto paraların 88'i dolar bazında değer kaybı yaşadı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş