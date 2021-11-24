Bir kripto dolandırıcılığıyla karşılaşırsanız yapmanız gereken 5 şey

Kripto suçlarına tanık olduğunuzu düşünüyorsanız yapmanız gereken beş şey var.

Kripto paralara her geçen gün ilgi artarken, dolandırıcılar da harekete geçti.

Uyanık-bilinçli yatırımcılar bile yatırım yapmaya çalışırken parlak web siteleri ve sahte onaylar kullanan dolandırıcılara yakalanabilir.

Mağdur olmasanız bile, ancak kripto ile ilgili suç veya dolandırıcılık hakkında bilginiz olsa bile, bunu yaptığınız için size bir ihbarcı ödülü kazanabileceğiniz için yine de rapor etmelisiniz. Kripto suçlarına tanık olduğunuzu düşünüyorsanız yapmanız gereken beş şey var. (Bu büyük bir dolandırıcılıksa, doğrudan 5 numaraya geçin).

1. Kayıtlarınızı koruyun

Dolandırıcılığı bildirirken, işlemlerinizin ve iletişimlerinizin kayıtlarını sağlamanız gerekebilir. Kayıtlarınızı korumazsanız, bu, yetkililerin sizi ciddiye almayacağı anlamına gelebilir ve dolandırıcılığın kurbanı olsaydınız, fonların size iade edilmesini kaçırabilirsiniz. Kayıtları korumak, e-postalarınızı ve metin mesajlarınızı silmemekten daha fazlasını ifade eder.

Bunları mobil cihazınızda bulundurmanın yanı sıra, cihazınıza bir şey olması durumunda kopyalarını oluşturmalı ve bulutta saklamalısınız. Aynı durum işlem kayıtları için de geçerlidir. Bunlar çevrimiçi bir hesapta görünebilir, ancak şirketin bunları ne zaman kaldıracağından asla emin olamazsınız. Dolandırıcılık araştırmaları uzun sürebilir, bu nedenle bu kayıtları güvende tutmak için uzun vadeli bir planınız olması önemlidir.

2. Şirketle İletişime Geçin

Bir kripto yatırımıyla ilgili bir şeylerin yolunda gitmediği hissine kapılırsanız, bunun bir yanlış anlaşılma olmadığından emin olmak için hemen şirketle iletişime geçmelisiniz. Onlarla yalnızca e-posta ve telefon yoluyla iletişime geçmemelisiniz, aynı zamanda sosyal medya platformlarını da kullanmalısınız, çünkü bunlar sorun yaşadığınızı başkalarına bildirebilir. Şirketin yanıt vermesi ve paranızı çekmek için sizden ödeme yapmanızı istemesi durumunda, hiçbir koşulda ödeme yapmamalısınız.

Bir dolandırıcılık veya dolandırıcılık yapılıyorsa, daha fazla para kaybedeceğiniz kesindir. Şirket meşru ise, daha fazla ödeme yapmadan paranızın serbest bırakılmasını müzakere edebilmelisiniz.

3. Müttefik Arayın

Pek çok kripto para birimi, Reddit, Discord, Telegram ve diğer platformlar aracılığıyla haber paylaşan aktif çevrimiçi topluluklara sahiptir. Bir kripto yatırımıyla ilgili sorun yaşıyorsanız ancak bunun bir aldatmaca olup olmadığından emin değilseniz, benzer sorunlarla karşılaşıp karşılaşmadıklarını öğrenmek için topluluktaki diğer kişilere ulaşmalısınız. Topluluklar bilgi almanın yararlı bir yolu olsa da, paranızı çekmek için sizi daha fazla ödemeye teşvik eden herhangi bir tavsiyeye dikkat edin.

Yukarıda belirttiğimiz gibi, bu tavsiye göz ardı edilmelidir. Çevrimiçi toplulukları kullanmanın en iyi yolu, başkalarının potansiyel sorunlardan haberdar olması için endişelerinizi paylaşmak ve sorunları çözmek veya bildirmek için toplu olarak çalışabilmeniz için benzer durumlardaki insanlardan oluşan bir ağ oluşturmaktır. Bir şeyin dolandırıcılık veya dolandırıcılık olduğundan eminseniz Trustpilot gibi çevrimiçi inceleme platformlarını kullanarak başkalarını da uyarabilirsiniz .

3. Yerel Yönetimlere Bildirin

Bir dolandırıcılık veya dolandırıcılığın kurbanı olduğunuzu belirlediğiniz anda derhal yerel yetkililerle iletişime geçmelisiniz. Yerel makamlarınız olay yerinde bir soruşturma açmayabilir, ancak sizin için hangi kaynakların mevcut olduğu konusunda en iyi bilgiye sahip olacaklar ve size rapor etmeniz gereken diğer kurumlar hakkında bilgi verebilirler.

Siber suç teşkilatları genellikle bir soruşturma açmadan önce bir dolandırıcılık veya dolandırıcılık hakkında bir dizi rapor alana kadar beklerler; bu nedenle, kaybettiğiniz miktar nispeten küçük olsa bile, ivme kazanmanıza yardımcı olabileceğinden, bunu bu kuruluşlara bildirmeniz bir soruşturma için önemlidir.

4. ABD Yetkililerine Bildirmeyi Düşünün

Dolandırıcılığın ne kadar büyük olduğuna bağlı olarak, failleri yakalama şansınızı artırabileceğinden dolandırıcılığı diğer ülkelerdeki yetkililere bildirmek faydalı olabilir. Kripto suçlarını kovuşturma söz konusu olduğunda, ABD bu alanda liderdir.

ABD'de sadece şikayette bulunabileceğiniz bir internet suç şikayet merkezi yok, aynı zamanda kripto alanında dolandırıcılık ve suçları kovuşturan iki başka düzenleyici kurum (SEC ve CFTC) var.

ABD'de ikamet ediyorsanız, ABD makamlarının bilgileriniz üzerinde hareket etme olasılığı daha yüksektir, ancak olmasanız bile, ABD'li olmayan kişilerin bu kurumlara rapor vermeleri konusunda herhangi bir kısıtlama yoktur.

5. Bir Avukatla Konuşun

Kripto para birimini içeren büyük bir dolandırıcılık veya suç biliyorsanız, kesinlikle kripto sahtekarlığını bildirme konusunda uzmanlaşmış bir avukatla konuşmalısınız.

Avukatlar, size rapor edilecek en iyi yer konusunda tavsiyelerde bulunabilir ve ayrıca sizin adınıza bilgileri rapor edebilir. Daha da önemlisi, bir avukat, bir ihbarcı ödülüne hak kazanıp kazanmayacağınız konusunda size tavsiyede bulunabilir. Muhbir ödülü, dolandırıcılığı belirli ABD düzenleyici kurumlarına bildirirseniz alabileceğiniz bir ödemedir.

Buna, rüşvet ödeme veya kara para aklama gibi kripto para biriminin dahil olduğu internet dışı suçlar da dahildir. Ortalama SEC ihbarcı ödülü 4 milyon doların üzerindedir, bu nedenle bir avukatla görüşmenize kesinlikle değer. Dolandırıcılığı bildiren avukatların çoğu, beklenmedik durum ücreti temelinde çalışır; bu, bir ihbarcı ödülü almadığınız sürece hiçbir şey ödemediğiniz anlamına gelir.

Kaynak: deep--resonance-org.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.