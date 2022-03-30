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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / BioNTech, geçen yıl 10,3 milyar euro kar açıkladı

BioNTech, geçen yıl 10,3 milyar euro kar açıkladı

Yeni tip koronavirüs aşısını ilk geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in 2021'deki net karı, artan aşı satışlarıyla 10,3 milyar euro olarak gerçekleşti.BioNTech, 2021 yılına ilişkin finansal sonuçlarını duyurdu.

2 Saat Önce
2022-03-30 15:53:26
BioNTech, geçen yıl 10,3 milyar euro kar açıkladı

Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in 2021'de net karı, net gelirlerindeki yükselişle 10,3 milyar euroya ulaştı.

BioNTech, 2020'de 15,2 milyon euro kar açıklamıştı.

BioNTech'in, 2020'de 482,3 milyon euro olan toplam gelirleri geçen yıl 18,97 milyar euroya yükselirken, hisse başına karı da 0,06 eurodan 39,63 euroya çıktı.

BioNTech, bu yıl yapılan toplam 2,4 milyar dozluk COVID-19 aşısı tedarik sözleşmelerinden 13-17 milyar euroluk gelir elde etmeyi öngörüyor.

Şirket, AR-GE faaliyetlerine 1,5 milyar euro harcamayı planlıyor.

BioNTech, aşı üretiminde ortağı Pfizer ile geçen yıl 165'i aşkın ülkeye 2,6 milyar dozun üzerinde COVID-19 aşısı tedarik etti.

4,8 milyar euro vergi ödeyecek

BioNTech, 2021 mali yılı için 4,8 milyar euro vergi ödeyeceğini de duyurdu.

Alman biyoteknoloji şirketi, diğer hastalıkların yanı sıra sıtma ve tüberküloz için tedaviler geliştirmeye çalışırken, Omicron varyantına özel aşı için de denemeler yapıyor.

Öte yandan, piyasa değeri yaklaşık 42 milyar dolar olan şirket, gelecek 2 yılda 1,5 milyar dolarlık hisse geri alımı ve hisse başına 2 dolar nakit temettü ödenmesini şirketin yıllık genel kurulunda onaya sunacağını da duyurdu.

BioNTech'in geçen yıl yaklaşık 19 milyar euroluk aşı satışı doğrudan Almanya'nın GSYH'sine gelir olarak girdi.

Bunun, Almanya'nın GSYH'sine 0,5 puanlık katkı sağladığı belirtiliyor. .

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