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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / BioNTech, 3,7 milyar avro net kâr elde etti

BioNTech, 3,7 milyar avro net kâr elde etti

Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in bu yılın ilk çeyreğindeki net karı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı satışının ardından gelirlerindeki yükselişle 3 katına çıkarak 3,7 milyar avroya ulaştı.

16 Saat Önce
2022-05-09 14:34:30
BioNTech, 3,7 milyar avro net kâr elde etti

BioNTech, 2022'nin ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, şirketin ilk çeyrekteki net karı, net gelirlerindeki sert artışla 3,7 milyar avroya yükseldi. BioNTech, geçen yılın ocak-mart döneminde 1,12 milyar avro kar açıklamıştı.

Şirketin toplam gelirleri ilk çeyrekte 2021'in aynı dönemine göre yüzde 211 artarak 6 milyar 374 milyon avroya çıktı. Piyasalarda BioNTech'in gelirlerine ilişkin beklenti 4,01 milyar avro olması yönündeydi. Şirket, geçen yılın ilk çeyreğinde 2 milyar 48 milyon avro gelir elde etmişti.

Şirketin hisse başına karı da 14,24 avroya denk gelerek 8,52 avroluk beklentiyi aştı.

- Şirket, aşı geliri beklentisini artırdı

BioNTech, Kovid-19 aşısı geliri tahminini 13 milyar avrodan 17 milyar avroya yükseltti. Şirket, geçen yıl aşıdan toplam 19 milyar avro gelir elde etmişti.

BioNTech, aşı üretiminde ortağı Pfizer ile birlikte bu yıl 2,4 milyar doz dağıtımı için 100'den fazla ülkeyle anlaşma yaptığını ve ilk çeyreğin sonuna kadar toplam 750 milyon doz Kovid-19 aşısı faturalandırdığını duyurdu.

Alman şirket, 2021'de 2,6 milyar doz aşının teslimatını gerçekleştirmişti.

BioNTech, gelecek haftalarda, Kovid-19'un Omicron varyantına yönelik aşı geliştirme çabalarına ilişkin laboratuvar verilerinin elde edileceğini de duyurdu.

Bu arada, BioNTech'in 2021'deki net karı, artan aşı satışlarıyla 10,3 milyar avro olarak gerçekleşmişti. BioNTech'in 2021'deki yaklaşık 19 milyar avroluk aşı satışının Almanya'nın GSYH'sine 0,5 puanlık katkı sağladığı belirtiliyor.

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