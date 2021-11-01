Binance'den kritik karar: Para çekim işlemlerini askıya aldı

Gözler bir anda dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance'ye çevirdi. Binance, kripto para çekim işlemlerinin geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından Binance, tüm para çekme işlemlerini askıya aldığını bildirdi.

Binance, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Büyük bir birikme nedeniyle tüm kripto para çekme işlemlerini geçici olarak devre dışı bıraktık. Ekibimiz bunun üzerinde öncelikli olarak çalışıyor" ifadelerinde bulundu.

Para çekme işlemlerinin ne zaman açılacağı konusunda bir bilgi paylaşılmadı.

DAHA ÖNCE DE OLMUŞTU

Binance daha önceleri de teknik problemlerden dolayı para çekme işlemlerini geçici olarak askıya almıştı. Binance ekibi tarafından yapılan çalışmalar sonrasında ise para çekme işlemleri normale dönmüştü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.