Bill Gates'ten kripto para yorumu: Ben bu işe girmem

Milyarder iş insanı Bill Gates, kripto paralar için 'aptal kuramı' değerlendirmesini yaptı. Üretim ve çıktı sağlayan varlıklara alışık olduğunu söyleyen Gates, kripto paralara uzun ya da kısa vadeli hiçbir şekilde yatırım yapmayacağının da altını çizdi.

Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, kripto para ve Değiştirilemez Token'lar (NFT) hakkındaki eleştirilerine devam ediyor. TechCrunch konferansında konuşan Gates, söz konusu dijital varlık trendlerinin "yüzde 100 daha büyük bir aptal kuramına dayalı" olduğunu öne sürdü. Milyarder iş insanı, insanların bu tip varlıklardan aşırı yüksek kazançlar beklemesi fikrini eleştirdi.

BÜYÜK APTAL KURAMI HAKKINDA

Büyük aptal kuramı, fiyatları kendi değerini büyük ölçüde aşan aşırı değerli varlıkları satın alarak bazen para kazanılabileceğini öne süren bir kurama deniliyor. Buna göre, aptal bir yatırımcı kensinden daha aptal bir yatırımcıya satabileceğini düşünerek, aşırı pahalı bir varlık satın alabiliyor.

NFT NEDİR?

Değiştirilemez Token (NFT), dijital sanat veya dijital koleksiyon olarak da biliniyor. Değiştirilemez Tokenlar; bir tweeti, bir tabloyu, bir resmi, bir anı, bir gif'i, bir futbolcu kartını vb. nesneleri temsil edebilirler.

Değiştirilemez bir token (NFT), her NFT'nin benzersiz bir dijital öğeyi temsil edebildiği ve bu nedenle birbirinin yerine geçemeyen, blok zinciri (blockchain) adı verilen bir dijital defterdeki bir veri birimidir. NFT'ler sanat, ses, video ve diğer yaratıcı çalışma biçimleri gibi dijital dosyaları temsil edebilir. Dijital dosyaların kendileri sonsuz bir şekilde yeniden üretilebilirken, onları temsil eden NFT'ler temel blok zincirlerinde izlenir ve alıcılara sahiplik kanıtı sağlar. Ethereum, Bitcoin Cash, Flow, vb. gibi yaygın blok zincirlerinin her birinin NFT kullanımlarını tanımlamak için kendi token standartları vardır.

BORED APES İLE DALGA GEÇTİ

Gates, ayrıca Etherium blokzincirinde inşa edilen Bored Apes (Sıkılan Maymunlar) NFT'leriyle alay etti ve "Maymunların pahalı dijital görüntülerinin, dünyayı son derece iyileştireceğini" söyleyerek ironi yaptı.

BEN BÖYLE BİR İŞE GİRMEM

Bunun yerine Gates, eski moda yatırımı tercih ettiğini belirterek, "Çıktıları olan bir çiftlik veya belirli ürünleri üreten şirketler gibi varlık sınıflarına alışığım. Tamamen büyük aptal kuramına, yani birinin benim ödediğimden daha fazla ödeyecek olmasına dayalı, temelinde vergiden veya herhangi bir yasadan kaçınmaya olanak sağlayan anonimlik olan bir varlık sınıfı. Ben bu işe girmem. Ne uzun ne de kısa pozisyon alırım, hiçbir şey yapmam.”

Öte yandan Gates'in yorumları, Bitcoin ve diğer kripto para birimleri çökerken geldi. Bitcoin, Kasım 2021'de tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 69 bin dolara ulaştı.

BITCOIN'DE DÜŞÜŞ DEVAM EDİYOR

O zamandan beri, dünyanın en değerli kripto para birimi, değerinin üçte ikisini kaybetti ve 22 bin doların altına düştü. Bitcoin, geçen cuma gününden bu yana değerinin yaklaşık yüzde 25'ini kaybetti.

Kripto borsası Coinbase, dijital para piyasası çökmeye devam ederken çalışanlarının yüzde 18'ini işten çıkardığını duyurdu.

"ORTALAMA YATIRIMCIYA GÖRE DEĞİL"

Gates daha önce de kripto paraya şüpheli yaklaşmıştı. Geçen yıl Bloomberg'e verdiği röportajda, Elon Musk ve Tesla'nın Bitcoin'e yatırım yapmasının bir değeri olduğunu söylemişti. Ancak, ortalama yatırımcıların bu durumu takip etmemesi konusunda uyarmıştı. Gates, "Harcayacak fazla parası olmayan insanların bu insanlara kapıldığını düşünüyorum” dedi.

NTV