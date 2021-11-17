Bill Gates ilk nükleer santralini nerede kuracağını açıkladı

Bill Gates'in nükleer enerji yatırım firması TerraPower, eskilerine göre daha verimli ve temiz olduğunu belirttiği yeni nesil nükleer reaktörlerin ilkini Wyoming Eyaleti'nde kuracağını açıkladı. 4 milyar dolarlık proje için devletten 1.9 milyar dolarlık teşvik alınacak. 2028'de enerji üretimine başlanacak.

Dünyanın sayılı zenginleri arasında yer alan, teknoloji şirketi Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in nükleer enerji yatırım şirketi TerraPower, yeni nesil nükleer enerji santrallarının ilkini Wyoming eyaletinde yer alan Kemmerer şehrinde kuracağını açıkladı.

4 milyar dolar yatırımla hayata geçecek projenin finansmanının yaklaşık yarısını devlet karşılayacak. Firmadan yapılan açıklamaya göre söz konusu santral 2028 yılında faaliyete geçecek.

TerraPower'ın inşa edeceği yeni nesil reaktörlerin eskilerine göre yüzde 20 daha verimli olması bekleniyor.

Proje, ABD Başkanı Joe Biden'ın bu hafta imzaladığı altyapı tasarısından gelen 1,5 milyar dolar dahil olmak üzere federal hükümetten yaklaşık 1,9 milyar dolar alacak.

Kaynak: ntv.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.