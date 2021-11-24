Biden, ekonomik liderliğini övdü: Amerikalılar pandemi öncesine kıyasla daha zengin

ABD'de yükselen enflasyon, artan benzin fiyatları, kabaran enerji faturaları eşliğinde tedarik krizinin ayak sesleriyle karşı karşıya olan Başkan Joe Biden, Amerikalıların pandemi öncesine kıyasla daha zengin olduklarını öne sürdü.

ABD'de yurttaşların ekonomik sıkıntılarına koşut halk desteği anketlerinde düşüşe geçen Başkan Joe Biden, kendi politikaları sayesinde Amerikalıların Aralık 2019'da başlayan ve Mart 2020'de ilk darbeyi indiren Kovid pandemisi öncesine kıyasla 'daha müreffeh yaşam sürdüklerini' savundu.

Basın toplantısında şahsının ekonomik liderliğini öven Biden, 'yurttaşlarının kendilerini pandemi öncesine kıyasla daha zengin sayabileceği tek ülkenin ABD olduğunu' dile getirdi.

'AİLELERİN DAHA FAZLA PARASI VAR'

Fed'in ekonomiyi ayakta tutmak için bastığı dolarlardan sıradan yurttaşların ne kadar nasiplendiği soru işaretiyken, Biden şöyle konuştu:

"Amerika, ekonominin bugün daha büyük olduğu ve ailelerin bugün pandemi öncesine kıyasla daha fazla parasının olduğu tek büyük ekonomi, bu bakımdan dünyada tek."

'AŞILAMA VE EKONOMİK PROGRAM SAYESİNDE'

Enflasyonu hesaba katarak konuştuğunu belirten Biden, "Uluslararası rakiplerimizin hiçbiri bunu söyleyemez. Bu, hem aşıların ve aşılama çabalarımızın hem de Kongre'den çıkarmak için çok mücadele verdiğimiz ekonomik politikalarımızın etkinliğinin kanıtı" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.