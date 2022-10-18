Belçika'daki kafelerde elektrik ve internet kapalı

Belçika'da bazı kafeler müşterilerinden zorunlu enerji katkısı almaya başlarken bazıları da sıcaklığı düşürerek uzun oturan kişilerin ortamdan ayrılmasını sağlıyor.

Belçika genelinde 14 şubesi bulunan Thai Cafe, internet sitesinden yaptığı duyuruda, enerji krizi nedeniyle yeni tedbirler uygulamaya koyduklarını bildirdi.

Brüksel'de 5 şubesi olan Thai Cafe, sıcak bir tabak yemeğin hazırlanması için 3 kilovatsaat elektrik kullanıldığına dikkati çekerek bugünün fiyatlarıyla bunun ilave 1 avroluk bir maliyeti olduğunu belirtti.

Bu nedenle müşterilerin faturalarına porsiyon başına 1 avroluk enerji katkısı koyduklarını aktaran Thai Cafe, uygulamanın geçici ve şeffaf olduğunu, durumun gidişatına göre uygulamada değişiklik yapabileceklerini kaydetti.

PRİZLER SÖKÜLÜYOR, İNTERNET KAPALI

Brüksel'de bazı kafeler de enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle özellikle uzun süre oturan müşterilere yönelik yeni tedbirler uyguluyor.

Kafeler, elektrik prizlerini söküyor ve internet bağlantılarını müşterilerin erişimine kapatıyor.

Ayrıca bazı kafeler içerideki ısıyı düşürerek ve müziğin sesini aşırı yükselterek özellikle uzun süre oturan müşterilerin rahatsız olmasını ve erken ayrılmasını hedefliyor. AA .