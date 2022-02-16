Belçika'da haftada 4 gün çalışma sistemi resmen onaylandı

Belçika hükümeti geçtiğimiz Ekim ayında teklif edilen haftalık 4 gün çalışma sistemiyle ilgili tasarıyı resmen oynaladı. İlerleyen günlerde bu uygulamaya ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zellanda'nın da katılması bekleniyor.

Geçtiğimiz günlerde de Birleşik Krallık, haftada 4 günlük çalışma modelini denemeye başlayarak birçok tartışmaya sebep olmuştu. Çalışanlarının daha az yorularak daha verimli çalışmalarını hedefleyen Birleşik Krallık, haftada 4 günlük çalışma modelini 30 pilot şirketin çalışanlarında denemeye başladı.

İlerleyen günlerde Birleşik Krallık'ın bu uygulamasına ABD, Kanada, Avustralya ve Yeni Zellanda'nın da katılması bekleniyor.

Avrupa ülkelerinin birçoğunda çalışanlar ortalama 36-39 saat arası çalışıyor. Belçika da geçtiğimiz günlerde çalışma günleriyle ilgili bir düzenlemeye gitti ve tıpkı Birleşik Krallık'ta pilot olarak uygulanan model gibi haftalık 4 günlük çalışma uygulamasına başlandı.

Çalışma günlerinin 4 güne düşürülmesiyle ilgili Ekim ayında yapılan teklif, Belçika'da hükümet tarafından bazı değişiklikler yapılarak kabul edildi.

Çalışma günleri dışında, iş ile ilgili hiçbir şeye bakma zorunlulukları yok

Bazı sendikalar bu tasarıya karşı çıksa da, çalışma günlerinin değil çalışma saatlerinin düşürülmesi gerektiğini düşünen sendikalar da vardı. Sendikaların arasında tartışmalara sebep olsa da tasarı, Belçika hükümeti tarafından düzenlenerek kabul edildi. Tasarıya göre çalışanlar, haftalık çalışma süresi olan 38 saati 4 günde tamamlamaları durumunda diğer günler izinli olabilecek.

Günlük 9,5 saatlik bir çalışma süresi olacak olan çalışanların çalışma saatleri sendikalar tarafından 10'a kadar çıkartılabilecek.

Yeni tasarıya göre, toplam 38 saatlik çalışma saatini dolduran çalışanların iş günleri dışında işle ilgili e-posta ve telefonlara bakmak gibi bir zorunlulukları olmayacak.

Geçtiğimiz aylarda bu imkan, federal hükümet çalışanları için getirilmiş ve ‘acil durumlar dışında' telefonlarına bakmamalarına imkan sağlanmıştı. Belçika'daki özel sektör çalışanları da bu yeni tasarıyla birlikte bu imkanlardan faydalanabilecek.

Çalışanların iş sözleşmelerine de eklenecek olan bu yeni haktan yalnızca 20'den fazla çalışanı bulunan iş yerlerindeki çalışanlar faydalanabilecek.

Toplu sözleşmeler için ise işçi sendikaları ve işverenler arasında müzakere edilmesi gerekecek.

Belçika Ekonomi ve Çalışma Bakanı Pierre-Yves Dermagne ise konuyla ilgili şunları söyledi: “İş ve özel hayat sınırları giderek daha fazla iç içe geçiyor. Ardı arkası kesilmeyen talepler çalışanların fiziksel ve ruhsal sağlıklarına zarar verebilir.”

Kaynak: webtekno.com .