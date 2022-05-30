Belçika'da enflasyon 40 yılın zirvesinde

Belçika'da enflasyon, mayısta yüzde 8,97 ile 1982 yılından beri ölçülen en yüksek seviyeye ulaştı. Ülkede 1 yıl öncesine kıyasla elektrik fiyatları yüzde 54,44, doğal gaz fiyatları yüzde 130,6 ve kalorifer yakıtı fiyatları yüzde 61,22 arttı. İspanya'da da mayıs ayında yıllık enflasyonun yüzde 8,7 olduğunu bildirdi.

Belçika İstatistik Kurumu (Statbel), ülkenin mayıs ayı enflasyon verilerini yayımladı.

Verilere göre, Belçika'da nisan ayında yüzde 8,31 olan enflasyon, mayısta yüzde 8,97'ye çıktı. Böylece ülkede enflasyon, Ağustos 1982'den bu yanan ölçülen en yüksek seviyeyi gördü.

Belçika'da en son 40 yıl önce enflasyon yüzde 9,02 seviyesinde ölçülmüştü.

Ülkede, çekirdek enflasyon ise mayısta yüzde 4,43'e yükseldi.

Mayıs ayında en önemli fiyat artışları akaryakıt, elektrik, kira, kalorifer yakıtı, restoran, kafe, süt, peynir, yumurta, otomobil, alkollü içecekler, seyahat, balık ve deniz ürünlerinde gerçekleşti.

Ülkede enflasyondaki yükselişin ana nedeni ise enerji oldu. Enerjideki fiyat artıış yüzde 56,8'i buldu. Enerji ürünlerinin mayıs ayı enflasyonuna katkısı yüzde 4,8 düzeyinde gerçekleşti.

Belçika'da mayıs ayında 1 yıl öncesine kıyasla elektrik fiyatları yüzde 54,44, doğal gaz fiyatları yüzde 130,6 ve kalorifer yakıtı fiyatları yüzde 61,22 arttı.

İspanya'da da enflasyon yüzde 8,7'ye yükseldi

Bu arada İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü (INE), mayıs ayında yıllık enflasyonun yüzde 8,7 olduğunu bildirdi.

Sol koalisyon hükümetinin akaryakıt alımına ilişkin başlattığı yardımlarla nisan ayında düşüş gösteren enflasyonun mayısta yeniden artışa geçmesi ekonomi uzmanları tarafından kaygıyla karşılandı.

INE açıkladığı ön raporda, bir önceki ay yüzde 8,3'olan yıllık enflasyonun mayısta yüzde 8,7'ye çıkmasını yakıt ve gıda fiyatlarındaki artışa bağladı.

Uzmanlar, mart ayında yüzde 9,8 ile son 37 yılın en yüksek enflasyon rakamının kaydedildiği İspanya'da nisanda görülen düşüşün geçici olduğunun mayıs verileriyle ortaya çıktığına vurgu yaptı.

Çekirdek enflasyonun 1995'ten bu yana en yüksek seviye olan yüzde 4,9'a tırmandığını ve bunun endişe verici olduğunu ifade eden INE uzmanları, "Ukrayna'daki savaşın uzaması, halihazırda petrol ve gaz fiyatlarını etkileyen yeni yaptırımların riski, mayıs ayında hammadde fiyatlarında yeni bir yükselişe neden oldu ve bu da tüketici fiyatlarını etkiledi." yorumunda bulundu.

İspanya'da çekirdek enflasyon 2021'i yüzde 2,1 ile kapatmıştı.

İspanya Merkez Bankası nisan ayında açıkladığı raporunda, ülkedeki 2022 yılı enflasyon tahminini yüzde 7,5'e çıkarmıştı.